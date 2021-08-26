Старший син телеведучої Катерини Осадчої заспівав у дуеті з Настею Каменських.

Це відбулося на святкуванні дня народження Юрія Горбунова.

Попри те, що 18-річний Ілля не любить публічність, цього разу він вирішив зробити виняток і влаштував концерт для всіх гостей.

Спочатку він співав сольно, а потім дуетом з Настею Каменських виконав хіт Валентина Стрикала.

– Ілля розірвав свято, – підписала відео Катерина Осадча.

24 серпня Юрію Горбунову виповнився 51 рік. З цієї нагоди він організував вечірку у дворі заміського будинку і запросив найближчих друзів. Серед них – Потап, Настя Каменських і її мама Лідія Петрівна.

Згідно зі встановленим дрес-кодом, усі гості були у вишиванках. Також на свято запросили український музичний гурт, до складу якого входять шість бандуристів, Шпилясті кобзарі.

Нагадаємо, що Осадча виховує сина Іллю від першого шлюбу з бізнесменом Олегом Поліщуком.

Цьогоріч він вступатиме до вищого навчального закладу, оскільки у травні закінчив Київську міжнародну школу.

Нещодавно Катерина Осадча і Юрій Горбунов знову стали батьками. У пари народився хлопчик.

Для подружжя новонароджена дитина стала другою спільною. У 2017 році у Каті й Юрія народився хлопчик Іван.

Фото: Катерина Осадча