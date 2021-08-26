Тепер плануватимемо дівчинку: Добринін про партнерські пологи та догляд за дитиною

Ведучий Микита Добринін поділився, що взяв більшість хатніх справ на себе, щоб розвантажити дружину Дашу Квіткову, яка значну частину часу приділяє новонародженому сину.

Про догляд за малюком, партнерські пологи та стосунки після них Добринін розповів Фактам ICTV.

– Ми батьки вперше. Тому, можливо, певні речі, які досвідченим батькам здаються банальними, для нас новинка. Ми все робимо самостійно. Звичайно, періодично нам може хтось допомагати, але ми вчимося. Самі стресуємо, коли малий не верещить. Круто, що у нас склався доволі правильний симбіоз. Я взяв на себе частину побутових обов’язків, – розповів ведучий.

Добринін зазначив, що останній місяць вони перебувають у стресі, проте віддавати дитину на виховання бабусям чи дідусям не хочуть. Пара підшукала няню, яка просто допомагає з малюком.

– Ми вже підшукали няню, яка періодично нам допомагає. Ми не віддаємо повністю бабусям чи дідусям дитину. Я знаю, що є така практика, але наша дитина – вона наша. Ми намагаємося з нею проводити якомога більше часу, – підкреслив Микита Добринін.

За словами ведучого, він планує виховувати сина вільною людиною. Він переконаний, що дитина повинна самостійно обирати, чим займатися.

– Ну, верещить він голосно, можливо, це ознака хорошого вокалу (сміється). Я не знаю, чи він виросте спортсменом, чи артистом, але це буде винятково його вибір. Не хочу бути тим батьком, який у своїй дитині реалізує те, що він не реалізував у собі, – переконує Добринін.

Микита Добринін був з дружиною під час пологів. За його словами, це – цінний досвід та можливість показати коханій свою підтримку. Ба більше, їхні стосунки з того моменту стали лише кращими.

– Розлад у стосунках може бути у той момент, коли дружина скаже: Я хочу, щоб ти був поряд у цей момент, а ти скажеш: Ні. Для мене це нонсенс. Ми на весіллі давали одне одному обітниці: і в складнощах, і в радості, а для дружини це складний період. Ба більше, я іноді боюсь вигляду крові, можу знепритомніти. Я також сильно хвилювався перед партнерськими пологами. Але скажу так, це настільки кайфово – бути поруч, першим побачити свою дитину, – ділиться ведучий.

Він розповів, що у той момент він стояв в узголів’ї дружини, а потім навіть перерізав пуповину.

– Ти стоїш просто біля голови дружини та підтримуєш її, можеш щось говорити, але краще просто мовчати (сміється), – поділився Добринін.

Крім того, він додав, що почав більше поважати дружину, коли побачив, як вона проходить такий складний шлях.

– Я навпаки, більше поважаю свою дружину. Я побачив, наскільки їй було складно, як вона це пережила. І у той самий день вона сказала: Ну що, тепер плануватимемо дівчинку. Для мене це був хороший сигнал, – зазначив Микита Добринін.

13 липня Даша Квіткова і Микита Добринін стали батьками. Хлопчик з’явився на світ о 9.51 ранку, з вагою 3,7 кг і зростом 56 сантиметрів.

За словами Микити, подружжя взагалі не хвилювалося перед пологами, оскільки кожного дня вони готувалися до цієї події.

На восьмий день після народження малюка Микита і Даша охрестили сина Лева. Вони обрали дві пари хрещених батьків: зіркове подружжя блогерів – Аліну Френдій і Петра Заставного, а також стоматолога Анатолія Токаря з дружиною Катериною.