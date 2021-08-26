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Євгенія Шапоренко |

Зґвалтування десятків жінок і неповнолітньої: у США судять порнозірку

Зґвалтування десятків жінок і неповнолітньої: у США судять порнозірку

Прокуратура Лос-Анджелеса пред’явила порноактору Рон Джеремі звинувачення у понад 30 пунктах, які пов’язані з сексуальними домаганнями і зґвалтуваннями.

68-річну зірку фільмів для дорослих звинувачують у 12 зґвалтуваннях, семи примусових оральних зляганнях, шести дотиках до інтимних частин людини проти її волі, кількох домаганнях до жінок під час сну або з використанням сторонніх предметів.

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Ба більше, в одному з пунктів йдеться про непристойні дії з неповнолітнім. Йдеться про зґвалтування 15-річної дівчинки на вечірці в Санта-Кларі.

Загалом на Рона Джеремі завели 34 кримінальні провадження, які будуються на свідченнях 23 жінок за останні 25 років.

Джеремі заперечує всі звинувачення. Засідання суду планується на 12 жовтня. Якщо його провину доведуть, то акторові загрожує 330 років за ґратами.

Рон Джеремі працює у порноіндустрії з 70-х років минулого століття. Ба більше, він потрапив у Книгу рекордів Гіннесса за найбільшу кількість ролей у фільмах для дорослих. Він знявся у понад 2 тис. фільмах.

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Джерело: Los Angeles Times

Фото: Getty Images

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