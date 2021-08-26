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Каріна Зуєва |

Зірка фільму Чародії Васильєва стала черницею

Зірка фільму Чародії Васильєва стала черницею

Радянська акторка та народна артистка Росії Катерина Васильєва прийняла чернечий постриг. Про це повідомила її колега Марія Шукшина.

– Акторка Катерина Васильєва прийняла постриг, її син – священик в Храмі Святого Миколая Чудотворця на Трьох Горах. Мої щирі вітання, – написала Шукшина в своєму Telegram-каналі.

Екатерина Васильева стала монахиней

77-річна Катерина Васильєва вже не вперше пов’язує своє життя з Богом. У 1993 році акторка вирішила залишити сцену та кінематограф і пішла послушкою в Толгский монастир, пізніше служила в московському храмі Софії Премудрості Божої скарбником.

У 1996 році вона повернулася до зйомок, однак до запропонованих ролей ставилася з обережністю та запитувала про них дозволу у свого духовного наставника.

Васильєва знялася в понад ніж 200 картинах. Серед відомих – Солом’яний капелюх, Звичайне чудо, Чародії, Екіпаж, Бумбараш, Крок назустріч, Пізні побачення тощо.

Також вона зіграла в багатьох театральних постановках – Ешалон, Іванов, Чайка, Орестея, Лихо з розуму тощо.

Останній фільм, в якому знялася Катерина – Гудбай, Америка в 2020 році.

Фото: скрін із фільму Гудбай, Америка, Марія Шукшина

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