Співачка Maruv виступила в Москві на музичному фестивалі Жара. Артистка виконала пісню Siren Song, початок якої прозвучав українською мовою.
Виконавиця вийшла на сцену в звичному для себе відвертому образі. Верх сценічного вбрання імітував голі груди, соски яких пофарбовані в чорний колір. Виступ Maruv як завжди супроводжувався еротичними танцями балету та самої артистки.
Підписники співачки оцінили її виступ, зазначивши україномовний відрізок.
- Ще й українською! Дала їм усім жару!
- Мені здається, їм було ніяково, коли Maruv українською заспівала.
- Це просто вибух.
- Пишаюся тим, що в Україні народжуються такі талановиті люди!
- Наша українська Мадонна.
- Голос, пластика, балет – чарівне видовище.
- Якби відправили на Євробачення, то 100% виграли б.
- Український вогонь.
- Народні мотиви – в цьому номері ідеально все.
- Дякую за українську частину, – пишуть користувачі мережі.
Деякі шанувальники розкритикували номер, зазначивши, що все на один манер і занадто відверто.
- У вас все на один манер – розсунуті ноги, одні й ті самі пози. Вульгарно.
- Перука відстій. Ніби кішка на голові здохла.
- Сатанинські танці і тільки, – пишуть підписники Maruv.
У липні Maruv презентувала відвертий кліп на пісню Candy Shop. Відеокліп вийшов доволі епатажним і дивним. Наприкінці ролика співачка облизала величезного червоного черв’яка.
Фото: Maruv