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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Дала всім жару! Maruv заспівала українською на фестивалі в Москві

марув

Співачка Maruv виступила в Москві на музичному фестивалі Жара. Артистка виконала пісню Siren Song, початок якої прозвучав українською мовою.

Виконавиця вийшла на сцену в звичному для себе відвертому образі. Верх сценічного вбрання імітував голі груди, соски яких пофарбовані в чорний колір. Виступ Maruv як завжди супроводжувався еротичними танцями балету та самої артистки.

Підписники співачки оцінили її виступ, зазначивши україномовний відрізок.

  • Ще й українською! Дала їм усім жару!
  • Мені здається, їм було ніяково, коли Maruv українською заспівала.
  • Це просто вибух.
  • Пишаюся тим, що в Україні народжуються такі талановиті люди!
  • Наша українська Мадонна.
  • Голос, пластика, балет – чарівне видовище.
  • Якби відправили на Євробачення, то 100% виграли б.
  • Український вогонь.
  • Народні мотиви – в цьому номері ідеально все.
  • Дякую за українську частину, – пишуть користувачі мережі.

Деякі шанувальники розкритикували номер, зазначивши, що все на один манер і занадто відверто.

  • У вас все на один манер – розсунуті ноги, одні й ті самі пози. Вульгарно.
  • Перука відстій. Ніби кішка на голові здохла.
  • Сатанинські танці і тільки, – пишуть підписники Maruv.

У липні Maruv презентувала відвертий кліп на пісню Candy Shop. Відеокліп вийшов доволі епатажним і дивним. Наприкінці ролика співачка облизала величезного червоного черв’яка.

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Фото: Maruv

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