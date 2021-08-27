Співачка Maruv виступила в Москві на музичному фестивалі Жара. Артистка виконала пісню Siren Song, початок якої прозвучав українською мовою.

Виконавиця вийшла на сцену в звичному для себе відвертому образі. Верх сценічного вбрання імітував голі груди, соски яких пофарбовані в чорний колір. Виступ Maruv як завжди супроводжувався еротичними танцями балету та самої артистки.

Підписники співачки оцінили її виступ, зазначивши україномовний відрізок.

Ще й українською! Дала їм усім жару!

Мені здається, їм було ніяково, коли Maruv українською заспівала.

Це просто вибух.

Пишаюся тим, що в Україні народжуються такі талановиті люди!

Наша українська Мадонна.

Голос, пластика, балет – чарівне видовище.

Якби відправили на Євробачення, то 100% виграли б.

Український вогонь.

Народні мотиви – в цьому номері ідеально все.

Дякую за українську частину, – пишуть користувачі мережі.

Деякі шанувальники розкритикували номер, зазначивши, що все на один манер і занадто відверто.

У вас все на один манер – розсунуті ноги, одні й ті самі пози. Вульгарно.

Перука відстій. Ніби кішка на голові здохла.

Сатанинські танці і тільки, – пишуть підписники Maruv.

У липні Maruv презентувала відвертий кліп на пісню Candy Shop. Відеокліп вийшов доволі епатажним і дивним. Наприкінці ролика співачка облизала величезного червоного черв’яка.

Фото: Maruv