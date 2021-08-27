Голівудські актори Діана Крюгер і Норман Рідус заручилися після п’яти років стосунків.

Вони не діляться особистим життям у соціальних мережах, тому новина про заручення стала несподіванкою для шанувальників.

За даними інсайдерів, Діана і Норман планують зіграти весілля у найближчому майбутньому.

Зараз вони виховують 2-річну доньку Нову, яка народилася у листопаді 2018 року.

Пара не показує дівчинку громадськості і просить поважати її право на особисте життя. Довгий час вони навіть приховували ім’я дочки і точну дату її народження.

Діана і Норман познайомилися на зйомках фільму Небо у 2015 році. Але про свій роман зірки розповіли лише у 2017 році.

45-річна Діана Крюгер стала відомою завдяки участі у фільмах На межі, Скарб нації, Троя, Безславні виродки.

У 2001 році вона вийшла заміж за актора і режисера Гийома Кане, з яким прожила п’ять років. Причиною розриву стосунків Крюгер назвала роботу, через яку вони постійно перебували в різних частинах світу.

Потім Діана почала зустрічатися з актором Джошуа Джексоном. Але після 10-річного роману пара розлучилася.

52-річний Норман Рідус здобув популярність після ролі Дерила у серіалі Ходячі мерці.

З 1998 по 2003 рік він зустрічався з моделлю Геленою Крістенсен. Від цих стосунків у актора є 22-річний син Мінгус.