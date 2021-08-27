Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) розповіла, що її батькам висловлюють співчуття після того, як вона одружилася сама з собою.

Виконавиця сказала, що її батьки торгують на ринку, тому до них підходять знайомі і залишають свою реакцію на урочисту церемонію.

– Кажуть, що вони їм співчувають, мовляв: доця все вже, від’їхала, – зізналася артистка.

Jerry Heil зазначила, що їй пощастило, оскільки вона бачила мало негативних коментарів, однак і не очікувала, що буде така кількість позитивних відгуків.

– Це дуже цінно для мене. Навіть деякі компанії і бренди написали, що це збігається з їхньою філософією. Я зрозуміла, що зробила правильну річ, – розповіла артистка.

Нещодавно Jerry Heil одружилася сама з собою, влаштувавши справжню весільну церемонію. Артистка була в білій сукні та навіть проголошувала клятву, дивлячись у дзеркало.

На торжество були запрошені гості та накриті столи, захід проходив у музеї просто неба Мамаєвій Слободі. Крім того, співачка поцілувала своє відображення після традиційного Гірко. Таким незвичайним способом Jerry Heil вирішила презентувати кліп на пісню Тук тук тук. У відеоролику артистка з’явилася в образі іншопланетянки.

Фото: Jerry Heil

Джерело: Muzvar