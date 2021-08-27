Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян з’явилася на презентації альбому Donda реп-виконавця Каньє Веста у весільній сукні.
Концерт співака відбувся 26 серпня на стадіоні Soldier Field в Чикаго.
Кім Кардаш’ян вийшла на сцену під час фінальної пісні No Child Left Behind.
Перед глядачами вона постала у білій весільній сукні від бренду Balenciaga. Свій образ зірка доповнила фатою.
За даними інсайдерів, колишнє подружжя не намагається відновити свої стосунки. Але попри розлучення, вони завжди залишатимуться сім’єю.
– Кім була щаслива зробити це заради Каньє і заходу, який так багато для нього значить, – зазначив інсайдер.
Крім Кардаш’ян у весільній сукні, івент здивував глядачів своєю фінальною частиною. В кінці презентації альбому Каньє Вест підпалив себе прямо на сцені.
Вогонь охопив репера у спеціальному захисному костюмі. Шанувальники припускають, що таким чином Вест заявляє про початок нового етапу у своєму житті.
Нагадаємо, що Кім Кардаш’ян і Каньє Вест одружилися у 2014 році. Але минулого року пара розірвала свої стосунки через непримиренні розбіжності.
За словами Кардаш’ян, у шлюбі з репером вона почувалася самотньою, тому і стала ініціатором розлучення.
Зіркове екс-подружжя виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнта, Чикаго та Псалма.