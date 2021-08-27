Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька вразила підписників шпагатом.

На особистій сторінці в Instagram співачка оприлюднила фото, на якому продемонструвала гнучкість свого тіла.

У кадрі Олександра позує спиною до об’єктиву у червоній довгій сукні з розрізами. Фото було зроблене в одному з торговельних центрів.

Шанувальники оцінили шпагат співачки і закидали її компліментами у коментарях.

Вааау, яка розтяжка!

Саша, бомба!

Розтяжка – вогонь!

Нічого собі!

А ось це несподівано!

Неймовірно гарна! – пишуть у коментарях.

Крім цього, Олександра анонсувала прем’єру треку Цілувати тебе, яка відбудеться в понеділок, 30 серпня.

Нещодавно, солістка гурту KAZKA розповіла, як схудла на 25 кілограмів. Це сталося через постійні вечірки та молодіжний спосіб життя.

Тоді Олександра Зарицька кинула юридичний університет у рідному Харкові і сама переїхала до Одеси.

Таким чином вона хотіла змінити своє життя, оскільки раніше не почувалася щасливою.

Олександра не працювала, а фінансово їй допомагала бабуся. Коли батьки приїжджали до дівчини, то були шоковані умовами, в яких живе їхня донька.

Раніше Олександра Зарицька назвала себе квіром, а також додала, що позитивно ставиться до ЛГБТ-спільнот.

Солістка гурту KAZKA пояснила, що квір-люди – люди, які трохи нестандартні у всіх областях нашої культури.

Фото: KAZKA