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Валентина Чорна |

Оце так розтяжка: солістка гурту KAZKA вразила шпагатом

Олександра Заріцька - казка

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька вразила підписників шпагатом.

На особистій сторінці в Instagram співачка оприлюднила фото, на якому продемонструвала гнучкість свого тіла.

У кадрі Олександра позує спиною до об’єктиву у червоній довгій сукні з розрізами. Фото було зроблене в одному з торговельних центрів.

Шанувальники оцінили шпагат співачки і закидали її компліментами у коментарях.

  • Вааау, яка розтяжка!
  • Саша, бомба!
  • Розтяжка – вогонь!
  • Нічого собі!
  • А ось це несподівано!
  • Неймовірно гарна! – пишуть у коментарях.

Крім цього, Олександра анонсувала прем’єру треку Цілувати тебе, яка відбудеться в понеділок, 30 серпня.

Нещодавно, солістка гурту KAZKA розповіла, як схудла на 25 кілограмів. Це сталося через постійні вечірки та молодіжний спосіб життя.

Тоді Олександра Зарицька кинула юридичний університет у рідному Харкові і сама переїхала до Одеси.

Таким чином вона хотіла змінити своє життя, оскільки раніше не почувалася щасливою.

Олександра не працювала, а фінансово їй допомагала бабуся. Коли батьки приїжджали до дівчини, то були шоковані умовами, в яких живе їхня донька.

Раніше Олександра Зарицька назвала себе квіром, а також додала, що позитивно ставиться до ЛГБТ-спільнот.

Солістка гурту KAZKA пояснила, що квір-люди – люди, які трохи нестандартні у всіх областях нашої культури.

Фото: KAZKA 

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