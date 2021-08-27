Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька вразила підписників шпагатом.
На особистій сторінці в Instagram співачка оприлюднила фото, на якому продемонструвала гнучкість свого тіла.
У кадрі Олександра позує спиною до об’єктиву у червоній довгій сукні з розрізами. Фото було зроблене в одному з торговельних центрів.
Шанувальники оцінили шпагат співачки і закидали її компліментами у коментарях.
- Вааау, яка розтяжка!
- Саша, бомба!
- Розтяжка – вогонь!
- Нічого собі!
- А ось це несподівано!
- Неймовірно гарна! – пишуть у коментарях.
Крім цього, Олександра анонсувала прем’єру треку Цілувати тебе, яка відбудеться в понеділок, 30 серпня.
Нещодавно, солістка гурту KAZKA розповіла, як схудла на 25 кілограмів. Це сталося через постійні вечірки та молодіжний спосіб життя.
Тоді Олександра Зарицька кинула юридичний університет у рідному Харкові і сама переїхала до Одеси.
Таким чином вона хотіла змінити своє життя, оскільки раніше не почувалася щасливою.
Олександра не працювала, а фінансово їй допомагала бабуся. Коли батьки приїжджали до дівчини, то були шоковані умовами, в яких живе їхня донька.
Раніше Олександра Зарицька назвала себе квіром, а також додала, що позитивно ставиться до ЛГБТ-спільнот.
Солістка гурту KAZKA пояснила, що квір-люди – люди, які трохи нестандартні у всіх областях нашої культури.
Фото: KAZKA