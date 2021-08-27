Американська співачка Дженніфер Лопес продає свій пентхаус у Нью-Йорку за $25 млн. Перше оголошення про продаж житла артистки з’явилося ще чотири роки тому.

Двоповерхову квартиру на Мангеттені зірка придбала в 2014 році за $20 млн, однак у 2017 році вирішила продати її майже за $27 млн, наразі ціна знизилася – $25 млн. Незважаючи на це – покупців поки що немає.

За словами інсайдера, Лопес зрозуміла, що це не ідеальне місце для неї.

Площа пентхауса 603,8 кв.м – чотири спальні, шість ванних кімнат, дві гримерки, кімната для персоналу і чотири тераси, площа яких близько 300 кв.м. В апартаментах скляний дах, дизайн у світлих тонах і безліч зелені на терасах.

Це не єдине житло Дженніфер Лопес. У артистки є нерухомість у Гемптоні, яку вона придбала в 2013 році за $10 млн, і Лос-Анджелесі – $28 млн.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову разом через 17 років. Закоханих неодноразово бачили разом у ресторанах, проте офіційне підтвердження від зірок з’явилося тільки 25 липня, коли співачка відзначала свій день народження.

Лопес опублікувала знімок, на якому гаряче цілується з Аффлеком.

Шанувальники можуть спати спокійно – Бенніфер разом. Крім того, Бена нещодавно помітили в ювелірному магазині, фанати гадають – можливо, знову буде пропозиція?

Фото: Дженніфер Лопес