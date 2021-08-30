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Абрамова Юлія |

Помер актор Ед Аснер – зірка Секретних матеріалів і мультфільму Вгору

Помер актор Ед Аснер – зірка Секретних матеріалів і мультфільму Вгору

Помер семиразовий лауреат премії Еммі актор Ед Аснер, який зіграв роль Лу Гранта в ситкомі Шоу Мері Тайлер Мур і драмі Лу Грант, а також озвучив дідуся Карла Фредріксена в анімаційному фільмі Pixar Вгору.

Актору виповився 91 рік.

Легендарний американський актор кіно, ТБ і артист озвучення Ед Аснер помер 29 серпня в Каліфорнії.

Некролог з’явився в його офіційному акаунті в Twitter.

– Нам шкода, що наш улюблений тато помер сьогодні вранці. Слова не можуть виразити тугу, яку ми відчуваємо. Цілуємо тебе – добраніч, тату. Ми тебе любимо, – написано у повідомленні.

Загалом на рахунку Еда понад 400 проектів – починаючи із 50-х:

  • Недоторкані,
  • За межею можливого,
  • Утікач,
  • Дикий, дикий Захід,
  • Динозаври,
  • Гаргулії,
  • Секретні матеріали,
  • Кобра Кай,
  • Роковий патруль,
  • Ельф

Едвард Аснер був президентом Гільдії кіноакторів США в 1981-1985 роках. Він є чемпіоном премії Еммі. У нього їх сім.

Джерело: variety

Фото: IGN

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