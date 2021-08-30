Помер семиразовий лауреат премії Еммі актор Ед Аснер, який зіграв роль Лу Гранта в ситкомі Шоу Мері Тайлер Мур і драмі Лу Грант, а також озвучив дідуся Карла Фредріксена в анімаційному фільмі Pixar Вгору.

Актору виповився 91 рік.

Ed Asner, whose career spans from The Mary Tyler Moore Show, Pixar’s Up, and much more, has died at the age of 91. https://t.co/k32OMo3U90 pic.twitter.com/AK2mmZYPC8 — IGN (@IGN) August 29, 2021

Легендарний американський актор кіно, ТБ і артист озвучення Ед Аснер помер 29 серпня в Каліфорнії.

Некролог з’явився в його офіційному акаунті в Twitter.

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you. — Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) August 29, 2021

– Нам шкода, що наш улюблений тато помер сьогодні вранці. Слова не можуть виразити тугу, яку ми відчуваємо. Цілуємо тебе – добраніч, тату. Ми тебе любимо, – написано у повідомленні.

Загалом на рахунку Еда понад 400 проектів – починаючи із 50-х:

Недоторкані,

За межею можливого,

Утікач,

Дикий, дикий Захід,

Динозаври,

Гаргулії,

Секретні матеріали,

Кобра Кай,

Роковий патруль,

Ельф

Едвард Аснер був президентом Гільдії кіноакторів США в 1981-1985 роках. Він є чемпіоном премії Еммі. У нього їх сім.

Джерело: variety

Фото: IGN