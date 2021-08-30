114 тис. грн штрафу, бо не мав ліцензії: Федишин про магазин, де грали її пісні

Співачка Ірина Федишин потрапила у скандал, бо магазин, де грали її пісні, оштрафували на 114 тис. грн. Мовляв, власника попереджали та просили придбати ліцензію на використанні треків, а той відмовився.

Власника одного з невеличких продуктових магазинів у Микуличі, біля Яремче, оштрафували на 114 тис. грн, бо у його закладах лунали пісні Федишин.

Проте співачка зазначила, що вона особисто дізналася про цю ситуацію днями, а по-друге, штраф стягує інша компанія.

– Річ не в піснях, а в тому, що власник магазину не мав ліцензії на використання будь-яких творів. До речі, таких судових справ по різних артистах в Україні є дуже багато. В Україні діє закон про Захист авторського права, який у цій ситуації порушили. Подобається цей Закон комусь чи не подобається – це вже інший бік медалі. Мені, як і вам, суто по-людськи, шкода власника, тому що сума не маленька, – заявила Федишин.

За словами артистки, вона звернулася до компанії, яка стягувала штраф та запитала, чому так сталося. Їй відповіли, що власника попередили про порушення закону, а також запропонували підписати договір на отримання ліцензії. Проте власник магазину відмовився та продовжив порушувати закон, тому справа дійшла до суду.

– Інформація для тих, хто цього не знає. Усі магазини, ресторани, готелі та інші комерційні заклади, згідно із Законом України, повинні мати ліцензію на трансляцію будь-якої музики у себе в закладі, – наголосила Ірина Федишин.