Українська акторка Ксенія Мішина зловила букет нареченої. Шанувальники впевнені, що весілля з коміком Олександром Еллертом не за горами.

У липні Ксенія Мішина та Олександр Еллерт розійшлися, але наразі вони знову заплутали своїх шанувальників. Екс-кохані з’явилися на весіллі акторів Дмитра Сови та Дар’ї Легейди 28 серпня разом. Крім того, акторці дістався букет нареченої.

Відповідне відео Ксенія опублікувала у себе в Instagram.

– Залишу це тут на прекрасну довгу пам’ять про найкрутіше весілля. Дар’я Легейда, тепер я зрозуміла, для чого в нашому з тобою житті трапилася Спокуса. Подейкують, що тим, хто зловив букет, дається прекрасний бонус у вигляді чоловіка. Скільки чекати, хто знає? – написала Мішина в Instagram.

Підписники впевнені, що відео знімав Олександр. Доказ тому – ролик у фан-акаунті акторки, в якому Еллерт після події поцілував її в щоку.

Крім того, в коментарях під публікацією Мішиної відзначився й сам комік, написавши, що він знає відповідь на її питання.

Зрозуміло, що знімав це Саша.

Чекаємо вашого весілля.

Усією країною чекаємо вашого весілля та бажаємо вам вічної любові.

Дивно, що ви з Сашком приховуєте свої стосунки.

Так усі знають, що ви разом, навіщо з цього робити таємницю?

Спалилися. Відео Еллерт знімав і голос за кадром його чутно.

Еллерт у справі.

Прекрасний чоловік вже рік як поруч, швидше дійте.

Дуже раді за вас із Сашком.

Уже хочеться подивитися, як ти кинеш свій весільний букет, – пишуть шанувальники Мішиної.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли екс-коханих побачили разом після розставання. Нещодавно Ксенію Мішину й Олександра Еллерт помітили разом у аеропорту. Схоже на те, що пара помирилася, однак офіційної заяви вони не робили.

Фото: Ксенія Мішина