Українська акторка Ксенія Мішина зловила букет нареченої. Шанувальники впевнені, що весілля з коміком Олександром Еллертом не за горами.
У липні Ксенія Мішина та Олександр Еллерт розійшлися, але наразі вони знову заплутали своїх шанувальників. Екс-кохані з’явилися на весіллі акторів Дмитра Сови та Дар’ї Легейди 28 серпня разом. Крім того, акторці дістався букет нареченої.
Відповідне відео Ксенія опублікувала у себе в Instagram.
– Залишу це тут на прекрасну довгу пам’ять про найкрутіше весілля. Дар’я Легейда, тепер я зрозуміла, для чого в нашому з тобою житті трапилася Спокуса. Подейкують, що тим, хто зловив букет, дається прекрасний бонус у вигляді чоловіка. Скільки чекати, хто знає? – написала Мішина в Instagram.
Підписники впевнені, що відео знімав Олександр. Доказ тому – ролик у фан-акаунті акторки, в якому Еллерт після події поцілував її в щоку.
Крім того, в коментарях під публікацією Мішиної відзначився й сам комік, написавши, що він знає відповідь на її питання.
- Зрозуміло, що знімав це Саша.
- Чекаємо вашого весілля.
- Усією країною чекаємо вашого весілля та бажаємо вам вічної любові.
- Дивно, що ви з Сашком приховуєте свої стосунки.
- Так усі знають, що ви разом, навіщо з цього робити таємницю?
- Спалилися. Відео Еллерт знімав і голос за кадром його чутно.
- Еллерт у справі.
- Прекрасний чоловік вже рік як поруч, швидше дійте.
- Дуже раді за вас із Сашком.
- Уже хочеться подивитися, як ти кинеш свій весільний букет, – пишуть шанувальники Мішиної.
Варто зазначити, що це не перший випадок, коли екс-коханих побачили разом після розставання. Нещодавно Ксенію Мішину й Олександра Еллерт помітили разом у аеропорту. Схоже на те, що пара помирилася, однак офіційної заяви вони не робили.
Фото: Ксенія Мішина