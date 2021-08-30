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Валентина Чорна |

Моніка Беллуччі вразила схожістю з 16-річною донькою

Моника Беллуччи

Італійська модель і акторка Моніка Беллуччі відвідала показ Dolce & Gabbana, який відбувся на площі Сан-Марко.

На заході вона була присутня разом з 16-річною дочкою Дівою Кассель.

На особистій сторінці в Instagram Діва оприлюднила фото з мамою.

– З мамою Монікою, – лаконічно підписала знімок Діва.

На світлині 16-річна дівчина позувала у чорній сукні. Свій образ вона довершила зачіскою з легкими локонами і яскравим макіяжем з червоним відтінком помади.

А Моніка Беллуччі для світського виходу обрала топ і чорний піджак. Шанувальники зазначили, що у 56 років модель має приголомшливий зовнішній вигляд.

Також підписники звернули увагу, що мама з донькою дуже схожі.

  • Хто мама, а хто донька?
  • Італійські красуні!
  • Як сестри!
  • Одне обличчя!
  • Діва гарна, як мати.
  • Неймовірні! – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Діва Кассель – це старша донька Моніки Беллуччі, яка народилася у шлюбі з французьким актором і продюсером Венсаном Касселем. У 2013 році пара оголосила про розлучення.

Діва пішла по стопах матері і в 2019 році почала модельну кар’єру.

Згодом дівчина стала амбассадором парфумерної лінійки Dolce&Gabbana, а минулого літа знялася в рекламі нового аромату.

Фото: Depositphotos

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