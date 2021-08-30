Моніка Беллуччі вразила схожістю з 16-річною донькою

Італійська модель і акторка Моніка Беллуччі відвідала показ Dolce & Gabbana, який відбувся на площі Сан-Марко.
На заході вона була присутня разом з 16-річною дочкою Дівою Кассель.
На особистій сторінці в Instagram Діва оприлюднила фото з мамою.
– З мамою Монікою, – лаконічно підписала знімок Діва.
На світлині 16-річна дівчина позувала у чорній сукні. Свій образ вона довершила зачіскою з легкими локонами і яскравим макіяжем з червоним відтінком помади.
А Моніка Беллуччі для світського виходу обрала топ і чорний піджак. Шанувальники зазначили, що у 56 років модель має приголомшливий зовнішній вигляд.
Також підписники звернули увагу, що мама з донькою дуже схожі.
- Хто мама, а хто донька?
- Італійські красуні!
- Як сестри!
- Одне обличчя!
- Діва гарна, як мати.
- Неймовірні! – пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що Діва Кассель – це старша донька Моніки Беллуччі, яка народилася у шлюбі з французьким актором і продюсером Венсаном Касселем. У 2013 році пара оголосила про розлучення.
Діва пішла по стопах матері і в 2019 році почала модельну кар’єру.
Згодом дівчина стала амбассадором парфумерної лінійки Dolce&Gabbana, а минулого літа знялася в рекламі нового аромату.