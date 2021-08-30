Син української телеведучої Катерини Осадчої вступив у Мерілендський університет, який розташований у передмісті Вашингтона.

Про досягнення сина зірка розповіла у сторіз на особистій сторінці в Instagram.

Вона оприлюднила світлину, на якій 18-річний Ілля оглядає територію престижного вищого навчального закладу.

– Ілля! Моя гордість, – лаконічно підписала знімок Катерина Осадча.

University of Maryland College Park входить до рейтингу 30 найкращих університетів США. За якістю освіти навчальний заклад займає лідируючі позиції і перебуває на 200 сходинці у світовому рейтингу.

Проте навчання за програмами бакалаврату в UMCP не можна назвати дешевим задоволенням, оскільки середня вартість становить $28 тис за рік.

Відмінникам доступна фінансова допомога від університету. Крім цього, навчальний заклад пропонує курси з дистанційним навчанням.

Нагадаємо, що Осадча виховує сина Іллю від першого шлюбу з бізнесменом Олегом Поліщуком.

Цьогоріч хлопець закінчив приватну школу Kyiv International School, де навчання проводилось англійською мовою.

Нещодавно син Катерини Осадчої заспівав у дуеті з Настею Каменських. Це відбулося на святкуванні дня народження Юрія Горбунова.

Попри те, що Ілля не любить публічність, цього разу він вирішив зробити виняток і влаштував концерт для всіх гостей.

Спочатку він співав сольно, а потім дуетом з Настею Каменських виконав хіт Валентина Стрикала.

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Фото: Катерина Осадча