Уже скоро 1 вересня. А це означає, що соцмережі замайорять яскравими фото зі шкільних лінійок, пролунають перші дзвоники, а вчителі повертатимуться ввечері додому із оберемками осінніх айстр та жоржин.

Своє шкільне життя цьогоріч починають і зіркові діти. У перший клас ідуть донька Євгена Кошового, Олі Цибульської та Юрія Ткача.

Чи належно знаменитості підготували своїх дітей до школи – читайте далі у матеріалі.

Останні безтурботні дні перед школою проводять на прем’єрі мультика Гулівер доньки шоумена Євгена Кошового.

Старша Варвара іде у восьмий клас. Молодша Серафима – у перший. Аби дівчинка почувала себе у школі як риба у воді, зіркові батьки найняли їй репетитора – вчительку молодших класів, яка ціле літо готувала майбутню першокласницю до нового етапу життя. До школи Серафіма дуже хоче, і сама про це говорить.

– Я дуже хочу до школи! Люблю вчитися, люблю читання, – ділиться донька шоумена.

Зірковий татусь вже купив портфель та вбрання для Серафіми. За словами Кошового, найдовше обирали одяг.

– Необхідно було купити вбрання, щоб дівчина красивою пішла до школи. Ми одразу кілька варіантів придбали. Лишилося зібрати пенал, тому підемо в канцелярію. Але вибір у Серафіми буде трошки складний. Якщо вона побачить поруч із канцелярією іграшки, я не знаю, що вона обере, – зауважує Євген Кошовий.

Серафимі навіть уже сусідку за партою обрали: нею стане донька телеактора та коміка Юрія Ткача – Ліза. Ця майбутня учениця теж вже встигла пройти всю шкільну програму першачка.

– Мала вже читає, рахує, пише. В принципі, до першого класу вона готова, – впевнений Юрій.

Юрій Ткач свою доньку хотів відправити у перший клас ще минулого року, коли їй було шість. Але добре подумавши, все ж вирішили на рік відкласти цю подію, і, як виявилося, не помилилися.

– Ми повинні були відправити її до школи у шість років, але так подумали, що іще один рік нам не завадить. І судячи зі всього, не завадив. Вона зараз каже: я вже хочу до школи, я вже готова прям повністю. Оце той варіант, коли вона в шість років не розуміла, що таке школа, а зараз конкретно хоче вчитися, – додав Ткач.

Із меншим оптимізмом про школу думає ще один першокласник – Нестор, син співачки Олі Цибульської.

Він іде у приватну школу із поглибленим вивченням англійської. Хлопчик каже, що не уявляє, як же то просидіти кілька годин поспіль на одному місці.

– Чотири години проводиш у школі… Ну, це якось нестерпно! Чотири години бігати туди-сюди, за партами. Щось не те, – сумнівається Нестор.

Оля Цибульська проводить із Нестором бесіди, де син ділиться всім, що його лякає перед школою, або бентежить. Мама зі свого боку дає синові поради.

– Я запитую, що його хвилює. Він запитує, як це було у нашому житті, і ми ділимося власним досвідом. Намагаюся йому десь посіяти зернятко, що будь-які питання ми вирішимо разом, – поділилася Цибульська.

Особистий шкільний досвід у Олі був здебільшого веселим та безтурботним. Найбільше у школі вона любила музику, а ненавиділа – хімію.

– Я пам’ятаю, як на випускному у школі вчителька хімії, яка постійно мучила мене задачами, сказала: забудь мою хімію, як страшний сон, займайся тим, що ти любиш. І я бажаю всім учням знайти свою справу і любити її, – додала Оля.

А у співочій родині Тараса Тополі та Alyosha споряджають у третій клас старшого сина Романа.

Йому купили величезний помаранчевий ранець. Туди поклали пенал, олівці, фломастери, ручки, пензлики, фарби та фартух для малювання. Більше нічого не треба, бо у школі вже все є.

– У нас з Оленою такий кіпіш перед першим вересням. Але треба віддати належне, багато речей вже куплено. Багато підручників, зошитів закуповується в школі і, зрештою, сильно якось готуватися цього разу нам не потрібно, – радіє Тарас Тополя.

Соліст гурту Антитіла відправляє сина до школи не тільки із наповненим ранцем, а й із новими знаннями. Під час літніх канікул на Кіпрі зірковий татусь учив зі своїми хлопцями англійську.

– Коли ми летимо на відпочинок взимку або влітку, ми робимо англійську мову. Рома читає три англійських оповідання кожен день. Марко – молодший, так само не відстає. Читає англійською, пише прописи, – розповідає Тарас.

Знання з англійської мови особливо знадобляться старшому Роману, бо в школі предмети викладають іноземною мовою.

– Нахил у нас – англійська мова, навчаються вони за програмою нової української школи. Крім того, у нас повний день, зайнятість до 18.00. Після 14.00 у них прогулянка. А потім предмети не за шкільною програмою, – додає соліст гурту Антитіла.

У великій родині ведучого телеканалу СТБ – Григорія Решетника теж метушня. До другого класу збирають старшого з-поміж трьох синів – Івана.

Хлопець обожнює динозаврів, тому всі зошити, портфелі та навіть спортивна форма – із зображеннями рептилій.

– Я вже сам скоро стану динозавром! У малих зараз стільки вибору! У нас такого не було. Я пам’ятаю дефіцит своїх часів, коли нічого не можна було купити, я в маминій сорочці ходив до 5-го класу. І вона була така трохи рожева, бо випрали її випадково із чимось червоним, – згадує Григорій.

Для мами ж Івана Христини Решетник найголовніша та найвідповідальніша покупка до школи – це ранець. Обрали ортопедичний та легкий на вагу.

– Ми звертаємо увагу на те, щоб вони були ортопедичними, легкими, бо для спини це важливо. Після першого класу Іван, не дивлячись на те, що і спортом займається, все одно почав сутулитися, – зауважує Христина.

Влітку перед школою син Решетника часу не гаяв, і разом із молодшим п’ятирічним братом Дмитром проходив підготовку до нового навчального року.

Роль вчителя взяв на себе дідусь Христини – письменник Тарас Миколайович Табачин. Він створив для хлопців книжечки, аби вони читали, розвивалися, вчили голосні та приголосні і правильно вміли розставляти наголоси.

– Мій дідусь навчав їх читати. Він вчитель української мови та літератури, тому колись він мене готував до школи. І я саме з ним вчилася читати, писати. І аж до мурах приємно, що їхній прадідусь і мій дідусь навчає уже моїх дітей, – розповіла Христина.

Головне, аби такого запалу і батьків, і дітей вистачило на цілих 12 років навчання у школі.

Сайт Факти ICTV вітає усіх школярів і їхніх батьків із 1 вересня. І бажає легкої адаптації до нового навчального процесу, а також цікавих предметів та відмінного здоров’я.

Фото: Григорій Решетник