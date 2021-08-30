Веселковий Ісус і сексуальне життя: Lil Nas X розповів про гей-культуру

Відомий виконавець Lil Nas X поділився, що у кліпі на трек Industry Baby є багато посилань, зокрема до жартів про гомосексуальні зв’язки у в’язниці.

Він зазначив, що надихався серіалом В’язниця Оз від HBO.

– Навіть є посилання до In da Club від 50 Cent. Але в основному я дійсно хотів вирушити в таке місце, куди, як мені здавалося, люди не очікували, що я піду знімати музичний кліп, – розповів Lil Nas X.

Крім того, артисти поділився передісторією моменту, де ув’язнені в кліпі танцюють голими в душі.

– Я знав, що люди будуть жартувати з приводу: Не впускайте мило. Типу: О, він любить впускати мило. Так що це дещо гра на випередження, – додав виконавець.

Lil Nas X розповів, що після того, як він став популярним, його сексуальне життя пішло вгору.

– У мене було кілька хороших хлопців, кілька поганих. Більшість з них емоційно недоступні. Між ними багато непевності. Але так, тепер я знайшов декого особливого, – поділився артист.

На цей момент Lil Nas X, який називає себе відкритим геєм, перебуває у стосунках.

Lil Nas X поділився, що геї часто знайомляться в додатку Grindr. Зокрема, виконавець там знайшов свого першого хлопця.

За словами артиста, він зрозумів, що гей ще в дитинстві, але під час підліткового віку досліджував це питання.

Lil Nas X в інтерв’ю поділився, що перша його значна покупка – це будинок. Після нього він почав охоче витрачати гроші, хоча до цього не розумів, що з ними робити.