Відеокліпи української співачки Джамали, які вона презентувала останні три роки, зникли з її YouTube-каналу. Останній ролик, який можна переглянути, датований 2018 роком – відео з концерту в Палаці спорту.

У ЗМІ пишуть, що причиною цього може бути конфлікт співачки з її продюсером і директором Enjoy! Records Ігорем Тарнопольським. Також наголошується, що ролики можуть бути приховані або зовсім вилучені.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Ігор Тарнопольський пояснив ситуацію та спростувала свою причетність до неї.

– У мене немає конфлікту з Джамалою, – сказав продюсер.

Крім того, директор Enjoy! Records наголосив, що наразі намагаються розібратися зі зникненням роликів.

– Enjoy! Records працює над вирішенням цієї проблеми. Нині канал продовжує функціонувати та більша половина контенту доступна для перегляду, – зазначив Ігор Тарнопольський.

Нещодавно Джамала і Tayanna презентували пісню Моя земля, яку присвятили 30-річчю незалежності України. Цей трек – таке собі зізнання в любові до своєї країни. У ньому розповідається про любов до свого коріння, батьківщини та мови.

Також до пісні презентували кліп, в якому показується вся велич української природи. Зйомки проходили на Західній Україні.

Весь відеоролик був знятий за допомогою дрону.

Фото: Джамала