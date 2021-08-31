Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) перемогла на міжнародному музичному конкурсі Djooky Music Awards.

Артистка поїде до Америки на студію звукозапису, де познайомиться зі світовими музикантами та володарями Греммі.

– Ми це зробили! Я перемогла! Ви хоч розумієте, що зробили для мене? Кожному, хто голосував і поширював, низький уклін. Ми сила! Ви в мене дуже потужні! Мої люди! Дякую, що ви є! – написала співачка в Instagram.

Для участі в конкурсі Djooky Music Awards Jerry Heil написала англомовну пісню Cheers, за яку проголосували слухачі з усього світу.

– Вітаємо Jerry Heil із України, яка посіла перше місце в літньому сезоні Djooky Music Awards! Дякуємо, що взяли участь у цьому чарівному святі музики! Ми дістали неабияку насолоду від вашої творчості, – написали в Instagram музичного конкурсу.

Варто зазначити, що ще за день до оголошення результатів Jerry Heil була на восьмому місці. Крім того, артистка була єдиною представницею від України.

Музичний конкурс Djooky Music Awards був заснований в 2020 році. За весь час у ньому взяло участь понад 13 тис. виконавців із 125 країн, загальна кількість користувачів, зареєстрованих на платформі – 150 тис.

Переможець може обрати приз на вибір – поїздка в США або $20 тис.

Фото: Jerry Heil