Київський національний університет культури і мистецтв посідає перше місце серед усіх культурно-мистецьких вузів України за результатами Топ-10 рейтингу Найкращих творчих вищих навчальних закладів України.

Першокурсники популярного творчого вузу Київського національного університету культури і мистецтв відсвяткували початок нового навчального року – День знань 2021.

На студентську молодь чекали цікава розважальна програма з професійними вікторинами, презентаціями, знайомство з зірковими педагогами та зустріч із ректором, доктором наук, професором Михайлом Поплавським.

– Радий вітати вас із Днем знань. Пам’ятайте, що ви вчитеся в найкращому столичному ВУЗі, і з гідністю несіть високе звання студента Національного університету культури і мистецтв. У кожному я бачу майбутнє України! Лідерами не народжуються, ними стають. Через улюблену професію ви зможете реалізувати свої творчі здорові амбіції, стати успішними, популярними та щасливими. Майте мету, внутрішній стрижень, формуйте характер і досягайте вершин. Будьте режисерами свого життя. Бажаю вам міцного здоров’я, енергії, куражу, творчої свободи та шаленої студентської любові! – сказав Михайло Поплавський.

В урочистій атмосфері декани та завідувачі кафедр 10 престижних факультетів представили першокурсникам кураторів, викладачів, зіркових майстрів курсів, які розповіли про особливості та переваги обраних професій, яскраве студентське дозвілля, ознайомили з переліком професійних дисциплін, спікерами майбутніх тренінгів, майстер-класів та творчих зустрічей.

Зокрема, з початком студентського життя привітали молодь художні керівники першого курсу факультету театру і кіно, народний артист України Володимир Нечепоренко та відомий кіноактор, випускник КНУКіМ Артем Позняк.

– Театральна справа дуже нелегка, але цікава. Кажуть, якщо людина хоч раз отримала на сцені оплески, вона більше з неї не зійде. Я бажаю, щоб ваші мрії та поставлені цілі здійснювалися. Набирайтеся знань, умінь, сил і терпіння для досягнення поставленої мети, – зазначив Володимир Нечепоренко.

Зіркові викладачі факультету хореографічного мистецтва – відомий балетмейстер, художній керівник Академічного театру Київ Модерн-балет, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Раду Поклітару, переможниця шоу Танці з зірками, чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко, переможець шоу Танцюють всі, відомий хореограф, художній керівник першого курсу Євген Кот також привітали першокурсників Університету культури.

– Ваше життя, творчість і успіх залежать від спраги та розуміння того, що все в ваших руках. Ви повинні старанно вчитися, здобувати безцінний досвід і знання від найкращих зіркових педагогів. Беріть на себе відповідальність і дійте! – звернулася до молоді зірковий викладач факультету хореографічного мистецтва Олена Шоптенко.

– Якщо ви обрали хореографію покликанням свого життя, не зрадьте мрії. Незважаючи на невдачі та важкий шлях до успіху, йдіть до мети, досягайте вершин і будьте завжди в ритмі танцю, – додав відомий балетмейстер, художній керівник Академічного театру Київ Модерн-балет, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України ім. Т.Шевченка Раду Поклітару.

Також із нагоди Дня знань зірковий професорсько-викладацький колектив побажав молоді Університету культури чудових і насичених студентських років, плідного навчання, неймовірних вражень і успішної реалізації в майбутній професії.

Першокурсники дякували Михайлові Поплавському, прислухаючись до важливих мотиваційних порад і настанов.

Уже 1 вересня, сповнені драйву та позитивних емоцій, вони почнуть навчання за інноваційними освітніми програмами в найкращому культурно-мистецькому закладі вищої освіти України.