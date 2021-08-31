Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

На аукціоні продають ношені труси Майкла Джордана за $500

На аукціоні продають ношені труси Майкла Джордана за $500

Ношені труси легенди НБА Майла Джордана виставлено​​на продаж на Leland Little Auctions за $500.

Інсайдер аукціону повідомив, що ці шорти регулярно носив Джордан, вони мають ознаки інтенсивного використання. Більш детально дізнаватися про лот ніхто не поспішає, тому майбутнім покупцям це доведеться з’ясовувати самостійно.

Читайте
$7,7 тис: Alyona Alyona продала трек на NFT-аукціоні

В анотації також йдеться, що цей предмет настільки близький до величі, наскільки це можливо. Однак фраза звучить дивно, адже не зовсім зрозуміло, що про яку велич йдеться. Можливо, комусь це не сподобається, звичайно, але на лоті видніється бірка з хімчистки, тому вони, ймовірно, були випрані.

Шорти є частиною розпродажу речей Джордана, які опинилися в руках його колишнього охоронця Джона Майкла Возняка.

Джерело: PageSix

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка