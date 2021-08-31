Британська супермодель Наомі Кемпбелл розповіла, яку жертву принесла заради своєї успішної кар’єри.

Знаменитість зізналася, що пожертвувала сім’єю заради великих модельних контрактів.

– Я б сказала, що справжньою жертвою стало те, що я не знайшла свою другу половинку, яка розуміла б мене, – зазначила Наомі.

Зірка наголосила, що створює репутацію сильної людини, проте це не зовсім так.

– Я відчуваю, що всі бачать мене сильною. Знаєте, я дійсно сильна, але також і чутлива. Я знаю, що в стосунках потрібно йти на компроміс, – сказала 51-річна Кемпбелл.

Наомі Кемпбелл працює на подіумах із 15 років. Всесвітня слава до супермоделі прийшла наприкінці 80-х років.

Зірка зустрічалася з багатьма відомими чоловіками, з деякими з них навіть була заручена, однак до весілля справа не дійшла.

У 1993 році Наомі заручилася з басистом гурту U2 Адамом Клейтоном, але в 1994 році пара розійшлася. Модель також була у стосунках із актором Леонардо Ді Карпіо, главою гонок Формули-1 Флавіо Бріаторе, російським бізнесменом Владиславом Дороніним, продюсером Робертом Де Ніро, репером Шоном Комбсом та іншими.

У січні стало відомо, що Наомі Кемпбелл вперше стала мамою. Жодного натяку на вагітність зірки не було, тому новина про поповнення в родині супермоделі стала для всіх несподіванкою.

Джерело: The cut