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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Сильна, але чутлива: Наомі Кемпбелл зізналася, яку жертву принесла заради кар’єри

Наомі Кемпбелл

Британська супермодель Наомі Кемпбелл розповіла, яку жертву принесла заради своєї успішної кар’єри.

Знаменитість зізналася, що пожертвувала сім’єю заради великих модельних контрактів.

– Я б сказала, що справжньою жертвою стало те, що я не знайшла свою другу половинку, яка розуміла б мене, – зазначила Наомі.

Зірка наголосила, що створює репутацію сильної людини, проте це не зовсім так.

– Я відчуваю, що всі бачать мене сильною. Знаєте, я дійсно сильна, але також і чутлива. Я знаю, що в стосунках потрібно йти на компроміс, – сказала 51-річна Кемпбелл.

Наомі Кемпбелл працює на подіумах із 15 років. Всесвітня слава до супермоделі прийшла наприкінці 80-х років.

Зірка зустрічалася з багатьма відомими чоловіками, з деякими з них навіть була заручена, однак до весілля справа не дійшла.

У 1993 році Наомі заручилася з басистом гурту U2 Адамом Клейтоном, але в 1994 році пара розійшлася. Модель також була у стосунках із актором Леонардо Ді Карпіо, главою гонок Формули-1 Флавіо Бріаторе, російським бізнесменом Владиславом Дороніним, продюсером Робертом Де Ніро, репером Шоном Комбсом та іншими.

У січні стало відомо, що Наомі Кемпбелл вперше стала мамою. Жодного натяку на вагітність зірки не було, тому новина про поповнення в родині супермоделі стала для всіх несподіванкою.

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Джерело: The cut

Фото: Depositphotos

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