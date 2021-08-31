Син Тіни Кароль в англійській школі одягнув вишиванку та шаровари (ФОТО)

Українська співачка Тіна Кароль поділилася знімком свого підрослого сина Веніаміна Огіра. У кадрі 12-річний хлопчик постав у національному вбранні.

В Instagram-stories народна артистка України опублікувала колаж із фото, на яких зображений її син з іншими дітьми. Хлопчик позував на камеру в Англії в українській вишиванці, шароварах і червоних черевиках.

Тіна Кароль зазначила, що пишається своїм сином.

– Пишаюся! Україна – це ми, – написала артистка.

Веніамін навчається в одному з найпрестижніших навчальних закладів Лондона – Repton Preparatory School. Нещодавно хлопчик був на канікулах і весь свій вільний час його зіркова мама проводила з ним.

Так, наприкінці липня Тіна Кароль разом із сином вирушила до Ісландії, де вони відвідували відомі архітектурні пам’ятники та просто насолоджувалися природою. Також вони побачили вулкан і застиглу лаву.

За обраним відпочинком можна зрозуміти, що сім’я віддає перевагу активному дозвіллю.

Варто зазначити, що після виступу на святковому концерті до Дня Незалежності України Тіну Кароль запідозрили у вагітності. Виною тому – довге блискуче плаття, яке приховувало фігуру зірки.