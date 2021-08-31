Популярна співачка Ірина Білик зазначила, що втомилася бути сильною жінкою.

Артистка нині рідко говорить про особисте життя. Відомо, що вона понад рік тому розірвала шлюб з режисером Асланом Ахмадовим, з яким виховує спільного сина Табриза.

В InstaStories один з прихильників поцікавився, чи не втомилася Ірина бути сильною і майже завжди самотньою.

– Якщо чесно, дуже втомилася від нестабільності в стосунках, але впевнена, що мій час ще попереду, – зазначила Ірина Білик.

Втомилася від нестабільності: Ірина Білик розповіла про особисте життя / 1 фотография

Також артистка розповіла про плани щодо свого молодшого сина Табриза. Хлопчик піде до школи в Україні, а не за кордоном. Також Білик поділилася, що вже повністю зібрала хлопчину до школи.

Втомилася від нестабільності: Ірина Білик розповіла про особисте життя / 2 фотографии

Розлучення Ірини Білик

Співачка Ірина Білик була у шлюбі з режисером Асланом Ахмадовим. У 2015 році у пари народився син Табриз. Проте навесні 2021 року артистка приголомшила публіку заявою про розлучення.

Ірина Білик поділилася, що ініціатором розриву стала вона, бо чоловік рідко приїздив до неї з сином. Проте співачка додала, що на той момент вона його любила.

Відомо, що Аслан Ахмадов працює та живе у Росії.