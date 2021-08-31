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Євгенія Шапоренко |

Втомилася від нестабільності: Ірина Білик розповіла про особисте життя

Втомилася від нестабільності: Ірина Білик розповіла про особисте життя

Популярна співачка Ірина Білик зазначила, що втомилася бути сильною жінкою.

Артистка нині рідко говорить про особисте життя. Відомо, що вона понад рік тому розірвала шлюб з режисером Асланом Ахмадовим, з яким виховує спільного сина Табриза.

В InstaStories один з прихильників поцікавився, чи не втомилася Ірина бути сильною і майже завжди самотньою.

– Якщо чесно, дуже втомилася від нестабільності в стосунках, але впевнена, що мій час ще попереду, – зазначила Ірина Білик.

Втомилася від нестабільності: Ірина Білик розповіла про особисте життя
Втомилася від нестабільності: Ірина Білик розповіла про особисте життя
Втомилася від нестабільності: Ірина Білик розповіла про особисте життя / 1 фотография

Також артистка розповіла про плани щодо свого молодшого сина Табриза. Хлопчик піде до школи в Україні, а не за кордоном. Також Білик поділилася, що вже повністю зібрала хлопчину до школи.

Втомилася від нестабільності: Ірина Білик розповіла про особисте життя
Втомилася від нестабільності: Ірина Білик розповіла про особисте життя
Втомилася від нестабільності: Ірина Білик розповіла про особисте життя
Втомилася від нестабільності: Ірина Білик розповіла про особисте життя
Втомилася від нестабільності: Ірина Білик розповіла про особисте життя / 2 фотографии

Розлучення Ірини Білик

Співачка Ірина Білик була у шлюбі з режисером Асланом Ахмадовим. У 2015 році у пари народився син Табриз. Проте навесні 2021 року артистка приголомшила публіку заявою про розлучення.

Ірина Білик поділилася, що ініціатором розриву стала вона, бо чоловік рідко приїздив до неї з сином. Проте співачка додала, що на той момент вона його любила.

Відомо, що Аслан Ахмадов працює та живе у Росії.

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