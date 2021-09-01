Ані Лорак викрили у використанні фотошопу (ФОТО)

Українську співачку Ані Лорак, яка проживає та працює в Росії, викрили у використанні фотошопу.
Російський співак Філіп Кіркоров опублікував в Instagram таке саме фото, як і Ані Лорак. Однак користувачі помітили, що на своєму знімку артистка виглядає значно краще, ніж на кадрі свого друга.
На фото Ані Лорак постала в чорному комбінезоні з відвертим декольте, Кіркоров – в смокінгу, білій сорочці та капелюсі. При цьому співачка скористалася фотошопом, наклавши фільтр, а також зменшивши своє обличчя та тулуб. Знімки були зроблені на музичному конкурсі Новая волна, який проходить у Росії.
Користувачі мережі не залишили без уваги таку явну різницю, залишивши безліч коментарів.
- Знайти десять відмінностей?
- До вечері та після.
- Це вдих і видих.
- Головне, що Кіркоров гарний.
- Філіп спалив усю контору. Хоча і так було зрозуміло, що вона себе фотошопить.
- Голодний / з’їв пельменів.
- Жирненька.
- Чому вони себе так не люблять? Фітнес, операції, найкращі косметологи, а ні. Все одно фотошоп.
- На масі та на сушці, – пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що шанувальники викрили Філіпа Кіркорова в фотошопі. Артист поділився фотографією в плавках, зробленою в Дубаї. На знімку можна помітити, що фасад готелю Бурдж Аль Араб, на тлі якого позував Кіркоров, з’їхав.
Фото: Ані Лорак