Ані Лорак викрили у використанні фотошопу (ФОТО)

Українську співачку Ані Лорак, яка проживає та працює в Росії, викрили у використанні фотошопу.

Російський співак Філіп Кіркоров опублікував в Instagram таке саме фото, як і Ані Лорак. Однак користувачі помітили, що на своєму знімку артистка виглядає значно краще, ніж на кадрі свого друга.

На фото Ані Лорак постала в чорному комбінезоні з відвертим декольте, Кіркоров – в смокінгу, білій сорочці та капелюсі. При цьому співачка скористалася фотошопом, наклавши фільтр, а також зменшивши своє обличчя та тулуб. Знімки були зроблені на музичному конкурсі Новая волна, який проходить у Росії.

Користувачі мережі не залишили без уваги таку явну різницю, залишивши безліч коментарів.

Знайти десять відмінностей?

До вечері та після.

Це вдих і видих.

Головне, що Кіркоров гарний.

Філіп спалив усю контору. Хоча і так було зрозуміло, що вона себе фотошопить.

Голодний / з’їв пельменів.

Жирненька.

Чому вони себе так не люблять? Фітнес, операції, найкращі косметологи, а ні. Все одно фотошоп.

На масі та на сушці, – пишуть користувачі мережі.

До вечері та після: Ані Лорак викрили у використанні фотошопу / 3 фотографии

Раніше ми писали, що шанувальники викрили Філіпа Кіркорова в фотошопі. Артист поділився фотографією в плавках, зробленою в Дубаї. На знімку можна помітити, що фасад готелю Бурдж Аль Араб, на тлі якого позував Кіркоров, з’їхав.

Фото: Ані Лорак