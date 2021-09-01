Американська модель Белла Хадід показала, ким працювала в 15 років.

Незважаючи на те, що зірка народилася в доволі заможній сім’ї, вона з раннього віку намагалася стати незалежною від батьків. Так, в 15 років Белла влаштувалася працювати офіціанткою в кафе SunLife Organics, яке розташоване в Малібу.

Модель поділилася серією фотографій в Instagram і зізналася, що не очікувала досягти такого успіху в житті.

– Моя перша робота в 15 років. Ніколи не думала досягти того, що має статися завтра, – написала Хадід.

Белла заінтригувала підписників і пообіцяла показати своє найбільше благословення в житті, закликавши їх стежити за оновленнями в її акаунті.

Народилася в сім’ї мільярдерів і працювала?

Пишаємося тобою, Белло.

Практично 10 років минуло відтоді, а ти така ж приголомшлива.

Перша робота? Але ти заможна все своє життя, – пишуть підписники 24-річної Хадід.

Батьки Белли – телеведуча та модель Іоланда Хадід і мультимільйонер Мохамед Хадід. У 2014 році зірка підписала свій перший великий модельний контракт, а в 2015 році вже була удостоєна премії Зірковий прорив.

Дівчина неодноразово отримувала титул Модель року. Вона блищить на показах світових брендів і є обличчям багатьох великих компаній.

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Фото: Белла Хадід