Одразу після коми: МакSим відвела молодшу дочку до школи

Російська співачка МакSим, яка досі лікується після серйозної недуги, відвела 1 вересня у школу свою молодшу дочку.

6-річну Марію знаменита мама відправила у перший клас. Дівчинка пішла в московську міську школу №1287.

Цікаво, що до ради цієї школи входять заслужений діяч мистецтв РФ, майстер спорту міжнародного класу Тетяна Тарасова, актриса Юлія Пересільд, режисер Олексій Учитель, боксер Григорій Дрозд та інші знаменитості. Школа вважається престижною та зірковою, бо туди ходять діти багатьох знаменитостей.

Відомо, що Марина Абросимова (справжнє ім’я МакSим) виписалася з лікарні не так давно. Вона досі дуже слабка і важить близько 35 кг. Артистці довелося заново вчитися ходити.

Що відомо про стан МакSим

У червні 2021 року 38-річну МакSим госпіталізували із пневмонією та 40% ураженням легень. Їй раптово стало зле після одного з концертів, проте тест на коронавірус показав негативний результат.

За кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели МакSим у медикаментозну кому.

26 липня з’явилася інформація у ЗМІ, що МакSим прийшла до тями. Тоді директор співачки Марина Соколова зазначила, що артистку цілковито ще не вивели із медикаментозного сну. Однак МакSим дійсно іноді буває у свідомості.

3 серпня ЗМІ почали писати, що МакSим самостійно дихає через кисневу маску. Лікарі відключили Марину Максимову від ЕКМО, її стан поліпшився.

Згодом стало відомо, що співачку забрали додому близькі, де вона продовжить реабілітацію.