Донька Олі Полякової назвала себе Валєрою і відмовилася йти до школи

Молодша донька української співачки Олі Полякової назвала себе Валєрою та заявила, що більше не хоче ходити до школи.

В Instagram stories Полякова опублікувала серію відео, в яких звернулася до батьків школярів. У кадрі зірка також показала свою 9-річну доньку Алісу та попросила її привітати всіх із 1 вересня.

– Доброго ранку, всі матусі й татусі школярів. Аліса хоче привітати вас із 1 вересня, – сказала артистка.

На що її донька обурилася, сказавши, що вона Валєра. Зіркова мама погодилася із твердженням Аліси та продовжила промову.

– Так, добре. Валєра хоче привітати вас із 1 вересня та розповісти свої враження про її день, – зазначила Оля.

Аліса не стала багато говорити, та заявила, що більше в школу не хоче.

– Шумно. Я більше не хочу туди ходити, – наголосила дівчинка.

Також Оля Полякова поділилася фото, на якому Аліса зображена зі своїми однокласниками.

– Аліса. Четвертий клас, – лаконічно підписала знімок зіркова мама.

Раніше ми писали, що 16-річна дочка Олі Полякової на камеру поцілувалася з хлопцем. У кадрі Марія постала разом зі своїм хлопцем Денисом. Спочатку вони дивляться в камеру, після обнімаються та цілуються.

Користувачів мережі обурив ролик, вони зазначили, що дівчинці ще рано виставляти такі моменти на показ.

Фото: Оля Полякова