Донька Олі Полякової назвала себе Валєрою і відмовилася йти до школи

Молодша донька української співачки Олі Полякової назвала себе Валєрою та заявила, що більше не хоче ходити до школи.
В Instagram stories Полякова опублікувала серію відео, в яких звернулася до батьків школярів. У кадрі зірка також показала свою 9-річну доньку Алісу та попросила її привітати всіх із 1 вересня.
– Доброго ранку, всі матусі й татусі школярів. Аліса хоче привітати вас із 1 вересня, – сказала артистка.
На що її донька обурилася, сказавши, що вона Валєра. Зіркова мама погодилася із твердженням Аліси та продовжила промову.
– Так, добре. Валєра хоче привітати вас із 1 вересня та розповісти свої враження про її день, – зазначила Оля.
Аліса не стала багато говорити, та заявила, що більше в школу не хоче.
– Шумно. Я більше не хочу туди ходити, – наголосила дівчинка.
Також Оля Полякова поділилася фото, на якому Аліса зображена зі своїми однокласниками.
– Аліса. Четвертий клас, – лаконічно підписала знімок зіркова мама.
Раніше ми писали, що 16-річна дочка Олі Полякової на камеру поцілувалася з хлопцем. У кадрі Марія постала разом зі своїм хлопцем Денисом. Спочатку вони дивляться в камеру, після обнімаються та цілуються.
Користувачів мережі обурив ролик, вони зазначили, що дівчинці ще рано виставляти такі моменти на показ.
Фото: Оля Полякова