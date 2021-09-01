Батько американської співачки Брітні Спірс вимагає у неї $2 млн відступних за відмову від опікунства над нею.

За словами команди юристів Брітні, Джеймс Спірс просить $2 млн для того, щоб оплатити судові витрати, а також віддати борг компанії Tri Star, яка раніше співпрацювала зі співачкою.

Адвокат виконавиці Меттью Розенгарт оцінив таку вимогу батька артистки як спробу вимагання.

– Брітні Спірс більше не терпітиме вимагання з боку батька, – заявив адвокат.

Якщо Джеймс не відмовиться від опікунства просто зараз, то суд усуне його автоматично 29 вересня.

У серпні батько Брітні Спірс заявив, що відмовляється від опікунства над своєю донькою, подавши відповідну заяву до Верховного суду Лос-Анджелеса. Однак правозахисник Джеймса впевнений, що зміна опікуна піде співачці не на користь.

Пізніше Спірс заявив, що контроль Брітні пішов на користь, оскільки громадськість не знає багато деталей та проблем, з якими він стикається як опікун.

Зірка перебувала під опікою свого батька з 2008 року. У червні 2021 року Брітні Спірс вперше публічно виступила в суді з 20-хвилинною заявою. Вона зізналася, що страждає від дій батька, заявивши, що прописані препарати тільки шкодять її здоров’ю, крім того, їй забороняли вагітніти.