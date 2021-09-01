Скандальний російський репер Моргенштерн (справжнє ім’я – Алішер) зізнався, що обожнює Україну та вважає її столицею кайфу.
Музикант сказав, що був у Києві, Харкові, Одесі та проїздом у Львові. Яке місто сподобалося більше – Моргенштерн сказати не зміг.
– Ось чесно, в Україні мені подобається більше, ніж в Росії. В плані людей. Вони у вас добрі та душевні. Я не знаю, як це вийшло, але, можливо, здогадуюся. У Росії все життя людей нагинали та нагинають досі. У вас, мабуть, такого немає, – сказав репер.
Моргенштерн зізнався, що його кліп на пісню Новий Мерін, який зібрав на YouTube понад 107 млн переглядів зняли саме українці.
28 квітня Моргенштерн був занесений до списку осіб, що загрожують національній безпеці України. Влітку в музиканта була запланована низка концертів в українських містах, проте він скасував їх ще до рішення СБУ, заявивши, що йому страшно їхати в нашу країну після історії з Одесою.
Варто зазначити, музикант сказав, що концерти все-таки відбудуться, але поки невідомо коли саме.
У червні Моргенштерн подав позов проти СБУ, з проханням зняти йому заборону на в’їзд в Україну. Згодом стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва відклав позов російського репера.
Джерело: В гостях у Гордона
Фото: Моргенштерн