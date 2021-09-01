Скандальний російський репер Моргенштерн (справжнє ім’я – Алішер) зізнався, що обожнює Україну та вважає її столицею кайфу.

Музикант сказав, що був у Києві, Харкові, Одесі та проїздом у Львові. Яке місто сподобалося більше – Моргенштерн сказати не зміг.

– Ось чесно, в Україні мені подобається більше, ніж в Росії. В плані людей. Вони у вас добрі та душевні. Я не знаю, як це вийшло, але, можливо, здогадуюся. У Росії все життя людей нагинали та нагинають досі. У вас, мабуть, такого немає, – сказав репер.

Моргенштерн зізнався, що його кліп на пісню Новий Мерін, який зібрав на YouTube понад 107 млн ​​переглядів зняли саме українці.

28 квітня Моргенштерн був занесений до списку осіб, що загрожують національній безпеці України. Влітку в музиканта була запланована низка концертів в українських містах, проте він скасував їх ще до рішення СБУ, заявивши, що йому страшно їхати в нашу країну після історії з Одесою.

Варто зазначити, музикант сказав, що концерти все-таки відбудуться, але поки невідомо коли саме.

У червні Моргенштерн подав позов проти СБУ, з проханням зняти йому заборону на в’їзд в Україну. Згодом стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва відклав позов російського репера.

Джерело: В гостях у Гордона

Фото: Моргенштерн