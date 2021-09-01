Українська співачка Настя Каменських привітала всіх школярів та студентів зі святом 1 вересня.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила серію фото, на яких перевтілилися у роль школярки.

У кадрі Настя позує у парику з фіолетовим волоссям, шкільній формі та квітами в руках.

Настя зізналася, що свято 1 вересня асоціюється у неї з теплими моментами з дитинства. Співачка завжди з трепетом чекала цього дня, оскільки він ознаменує початок чогось нового.

Каменських привітала всіх школярів і студентів, а також побажала їм продуктивного і насиченого навчального року.

– Хочу побажати всім школярам і студентам класного, цікавого, продуктивного і насиченого року, наповненого новими знаннями і важливими, приємними моментами! Це буде незабутній час, – написала Настя.

Шанувальники оцінили незвичайний образ співачки та закидали її компліментами у коментарях.

А дехто зазначив, що Насті з Потапом вже потрібно своїх дітей вести до школи.

Де діти ваші з Потапом?

Пора вже своїх виховувати і в школу вести.

Давно пора своїх мати, а то зістаришся.

Яка мила школярка! Ви – супер!

Вау, який крутий образ!

Яка гарна дівчинка!

Класна школярка! – пишуть у коментарях.

Нещодавно Настя Каменських поділилася відвертими кадрами у купальнику. На знімках зірка позувала на яхті на тлі моря під час відпочинку у Хорватії.

Багато підписників Насті написали, що їй вже час припиняти публікувати такі фото. Шанувальники вважають, що співачці потрібно подумати про власних дітей.

Фото: Настя Каменських