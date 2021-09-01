Весілля Моргенштерна режисирував український постановник Олег Боднарчук

Російський епатажний виконавець Алішер Моргенштерн одружився на своїй коханій Діларі. Власне весілля пара перетворила на справжній перфоманс, проте не без сторонньої допомоги.

Весілля Алішера за розмахом, епатажними костюмами гостей відразу почали порівнювати з премією МУЗ-ТВ. Але ж і не дарма, бо саме постановник премії Олег Боднарчук режисирував весілля Моргенштерна.

Цю інформацію Фактам ICTV підтвердив і представник режисера.

Зі свого боку, Боднарчук відпочивав на весіллі. Також режисер не забував ділитися враженнями та відео в Instagram.

Весілля Моргенштерна

У мережі одразу не повірили, що це справжнє весілля, адже спочатку це було схоже більше на фарс. Ділара та Алішер Моргенштерн весілля влаштували у стилі кінця 1990-х. Було все: викуп, бюджетна машина. Однак головне торжество відбулося на величезному теплоході, який зустрічав гостей на набережній біля Москва-Сіті. Серед гостей були Настя Івлєєва, Даня Мілохін, Ксенія Собчак, Ільдар Джарахов та інші.