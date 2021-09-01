Епатажний російський репер Моргенштерн (справжнє ім’я Алішер) офіційно одружився зі своєю коханою Діларою Зінатулліною.

Весілля 23-річного музиканта проходило в стилі 90-х. Моргенштерн кричав під вікнами 21-річної Ділари, викуповував її в подружок, а в РАГС вони поїхали на ретроавтомобілях, які й прикрашені були відповідним чином.

– Хто куди, а ми – одружуватися, – було написано замість номерів на авто молодят.

Весільним вбранням Алішера став нічим не примітний сірий костюм, а завершували образ старомодні окуляри. Наречена постала в сукні силуету годе з пишним низом, зачіску дівчини прикрашала корона. Замість весільних квітів – букет із чупа-чупсів.

У ролі тамади виступила телеведуча Ксенія Собчак.

Саме гуляння проходило на теплоході, який прикрашали банери з написом АД – перші літери імен нареченого та нареченої. Весілля Алішера та Ділари завершилося приїздом поліції та обшуком із собаками.

Моргенштерн і Ділара познайомилися в 2017 році, але зустрічатися почали лише через рік. У 2019 році закохані ненадовго розійшлися, але пізніше знову оголосили про свої стосунки.

Освідчення у закоханих також не було традиційним. Влітку Ділара сама запропонувала реперу узаконити стосунки, проте згодом Моргенштерн все-таки вручив дівчині обручку, зробивши це під час зйомок кліпу Nominalo.

Фото: Ділара Зінатулліна