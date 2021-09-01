Сьогодні, 1 вересня, у всіх школах країни розпочинається новий навчальний рік. Цей день є особливо важливим для всіх першокласників, оскільки ознаменує початок цікавого етапу їхнього життя.

Після яскравого і насиченого літа зіркові батьки ведуть своїх дітей у перший клас. Серед них – Оля Цибульська, Ірина Білик, Юрій Ткач, Євген Кошевий та Маша Єфросініна.

Телеведуча і співачка Оля Цибульська на особистій сторінці в Instagram оприлюднила фото з сином Нестором та зізналася, що пишається своїм хлопчиком.

Також зірка додала, що емоції від урочистості сьогоднішньої події просто зашкалюють.

– Хай світ відкривається для тебе і дивує своїми можливостями. Ти можеш все! Ми пишаємось дуже тобою! Тільки вчора принесли малюка на руках додому з пологового, а сьогодні чіпляла метелик на твою святкову сорочку! Ти мрієш космічними масштабами і зможеш отримати все. Сьогодні початок! Пам’ятай: важливо що ти відчуваєш, хто поруч і до чого прямуєш. Решта – дрібниці, – зворушливо написала Оля.

Всіх школярів з першим днем осені привітала співачка Ірина Білик. Вона поділилася фото сина, який позує у костюмі і з трояндами в руках.

– Всіх діток з першим днем осені – 1 вересня! – лаконічно підписала кадр Іра.

Також у перший клас йде донька коміка Юрія Ткача. Він опублікував фото, на якому Ліза позує у шкільній формі і з великим букетом гіпсофіл.

– Ми стартанули, побажайте нам гарних оцінок, – написав Юрій Ткач.

Сусідкою Лізи за партою стане донька коміка Євгена Кошового. Сьогодні Серафима також йде у перший клас.

– Першокласниця, – підписав кадр Євген Кошовий.

Не змогла стримати сліз від свята 1 вересня телеведуча Маша Єфросініна, оскільки сьогодні її син Олександр також став першокласником.

Зірка оприлюднила серію фото, на якому постала разом з сином та своїм чоловіком Тимуром.

Маша зізналася, що 1 вересня виявилося для неї досить стресовим.

– Наш з Тимуром другий перший клас. Почуття гостріші та більш усвідомлені! Сльози переходять в істеричний сміх і назад! Нерви ні до біса! Вранці виявила, що піджак синові не відпарила, штани не підшила, змінку не зібрала через свою зайнятість. У три нових пари туфель син не вліз. Тимур сміється, а Сашко хвилюється, коли його заберуть. Стрес, – розповіла Маша.

Акторка і головна героїня романтичного реаліті Холостячка Ксенія Мішина також відвела сина Платона до школи.

Зірка згадала свої шкільні роки і зізналася, що вони викликають лише приємні спогади та мурахи по шкірі. Але у Платона поки залишилися двоякі враження від свята 1 вересня.

– Хочу побажати нашим дітям любити школу і мати тільки прекрасні спогади про неї! Зі святом, наше майбутнє! І особисто тобі, мій улюблений Платон, легкого навчального шляху, – написала Мішина.

Співачка Слава Камінська разом з екс-чоловіком Едгаром відправила до першого класу сина Леонарда.

Зірка не приховує, що ця подія виявилася досить хвилюючою для неї. Але вона впевнена, що з успішністю у Леонарда все буде чудово.

– Гордо в повному складі провели Лео в перший клас. Татусеві гени, звичайно, тримають мене в повному спокої за успішність нашого не по роках мудрого сина, тому, мама щаслива. Загалом, в добру путь, наш прекрасний хлопчик, – написала Слава.

Фото: Оля Цибульська, Юрій Ткач, Маша Єфросініна