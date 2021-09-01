Американського репера Каньє Веста звинуватили в крадіжці логотипу, який він використовував для своїх футболок із написом Donda.

Бренд Infinity G8ds заявив, що музикант вкрав у них логотип, оскільки випустив серію футболок із малюнком у вигляді зірки Давида. Відмінність лише в тому, що в емблемі Каньє прибрали знак нескінченності.

Засновники бренду розповіли, що незадовго до інциденту репер зустрічався з ними для того, щоб обговорити дизайн і ідею логотипу. Креативний продюсер Infinity G8ds Ренді Докінз сказав, що Вест висловлював захоплення їхньому бренду, також він пообіцяв підтримувати їх і співпрацювати з ними.

Незадовго після цього Каньє перед своїм концертом продавав футболки з написом Donda та практично ідентичним логотипом бренду Infinity G8ds.

Представники бренду опублікували відео телефонної розмови з репером і фото електронного листа, що підтверджує їхній візит у студію Каньє.

Наприкінці серпня Каньє Вест випустив довгоочікуваний альбом Donda, який назвав на честь своєї покійної матері. До нього увійшло 27 треків.

Примітно те, що альбом, який повинен був вийти ще в 2020 році, був опублікований без згоди Веста. Датою виходу на Apple Music було заплановано 3 вересня.

Джерело: Insider