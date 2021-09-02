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Микола Олефіренко |

Ірина Федишин з чоловіком вакцинувалися від Covid-19: Почуваємося добре

Ирина Федишин

Українська співачка Ірина Федишин разом зі своїм чоловіком Віталієм Човником вакцинувалися від Covid-19. Про це знаменитість написала в Instagram, виклавши фото і відео з львівської поліклініки.

– Вкололися першою дозою Pfizer, наступна доза через 21 день. Почуваємося добре, тільки трохи болить місце уколу. Мої батьки вже вакцинувалися двома дозами Astrazeneca, і почувають себе нормально, — поділилася подробицями Ірина.

До поліклініки знаменитість прийшла в зеленому комбінезоні з відкритими плечима і глибоким декольте. Свій образ вона доповнила розпущеним волоссям, чорною сумочкою і шкіряною курткою.

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Співачка також запитала у фанатів, як вони ставляться до вакцинації. Користувачі Instagram поділилися своєю думкою:

  • Не планую вакцинуватися, тому що жодна з цих вакцин не захищає! Не раджу.
  • Єдине, що сумно — всіх змусять це робити та не залишать право вибору тим, хто не хоче.
  • Категорично ні! Взагалі дивуюся людям, які зважилися на вакцинацію.
  • Дві вакцини вже є, все супер!
  • Ми з дружиною також вакцинувалися Pfizer. Вже 2 дози. Все добре.
  • Отримала дві дози Pfizer, нормально перенесла.

Раніше співачка вже привертала до себе увагу публіки скандалом — магазин, який виконував пісні Ірини Федишин оштрафували на 114 тис. грн. За словами знаменитості, власника магазину попереджали про можливі наслідки, а також просили придбати ліцензію для законного використання творчості.

Фото: Ірина Федишин

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