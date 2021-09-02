Українська співачка Тіна Кароль показала фото свого 12-річного сина Веніаміна. У кадрі хлопчик позує у діловому костюмі, сорочці та краватці.

Відповідний знімок зірка оприлюднила у сторіз на особистій сторінці в Instagram.

Веніамін стоїть на сходах перед своєю школою, яка розташована у Великій Британії.

Перед хлопчиком видніється великий срібний кубок. Тіна зазначила, що син отримав його за досягнення у навчанні.

– За досягнення у навчанні. Моє все, – лаконічно підписала кадр Тіна.

У коментарях шанувальники співачки оцінили фото Веніаміна і закидали його компліментами.

Дехто зазначив, що хлопчик дуже схожий на свого покійного батька – Євгена Огіра. Він помер у 2013 році від раку шлунка.

Який гарний, охайний молодий чоловік. Нехай буде здоровим і щасливим!,

Супер, гарний хлопчик.

Ще трохи і в президенти.

Успіхів у навчанні вашому синочку.

Копія батька!

Дуже схожий на батька! Красавчик! – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що син Тіни Кароль навчається в одній з найпрестижніших шкіл Великої Британії – Repton Preparatory School.

Навчальний заклад розташований в селищі Формарк, графстві Дербішир. Тіна Кароль платить за освіту сина близько 1 млн грн за рік.

Крім навчання, Веніамін грає на фортепіано і барабанах, а також захоплюється фехтуванням та регбі.

Нещодавно Тіна Кароль поділилася фото Веніаміна у національному вбранні. Вона оприлюднила колаж із фото, на яких зображений її син з іншими дітьми.

Хлопчик позував на камеру в Англії в українській вишиванці, шароварах і червоних черевиках. Тіна Кароль зазначила, що пишається своїм сином.

Фото: Антон Кулаковський