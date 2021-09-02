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Валентина Чорна |

Копія батька: Тіна Кароль показала фото сина у діловому костюмі та з кубком

Тина Кароль

Українська співачка Тіна Кароль показала фото свого 12-річного сина Веніаміна. У кадрі хлопчик позує у діловому костюмі, сорочці та краватці.

Відповідний знімок зірка оприлюднила у сторіз на особистій сторінці в Instagram.

Веніамін стоїть на сходах перед своєю школою, яка розташована у Великій Британії.

Перед хлопчиком видніється великий срібний кубок. Тіна зазначила, що син отримав його за досягнення у навчанні.

– За досягнення у навчанні. Моє все, – лаконічно підписала кадр Тіна.

син Тіни Кароль

У коментарях шанувальники співачки оцінили фото Веніаміна і закидали його компліментами.

Дехто зазначив, що хлопчик дуже схожий на свого покійного батька – Євгена Огіра. Він помер у 2013 році від раку шлунка.

  • Який гарний, охайний молодий чоловік. Нехай буде здоровим і щасливим!,
  • Супер, гарний хлопчик.
  • Ще трохи і в президенти.
  • Успіхів у навчанні вашому синочку.
  • Копія батька!
  • Дуже схожий на батька! Красавчик! – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що син Тіни Кароль навчається в одній з найпрестижніших шкіл Великої Британії – Repton Preparatory School.

Навчальний заклад розташований в селищі Формарк, графстві Дербішир. Тіна Кароль платить за освіту сина близько 1 млн грн за рік.

Крім навчання, Веніамін грає на фортепіано і барабанах, а також захоплюється фехтуванням та регбі.

Нещодавно Тіна Кароль поділилася фото Веніаміна у національному вбранні. Вона оприлюднила колаж із фото, на яких зображений її син з іншими дітьми.

Хлопчик позував на камеру в Англії в українській вишиванці, шароварах і червоних черевиках. Тіна Кароль зазначила, що пишається своїм сином.

Фото: Антон Кулаковський

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