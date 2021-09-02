Українська співачка Тіна Кароль показала фото свого 12-річного сина Веніаміна. У кадрі хлопчик позує у діловому костюмі, сорочці та краватці.
Відповідний знімок зірка оприлюднила у сторіз на особистій сторінці в Instagram.
Веніамін стоїть на сходах перед своєю школою, яка розташована у Великій Британії.
Перед хлопчиком видніється великий срібний кубок. Тіна зазначила, що син отримав його за досягнення у навчанні.
– За досягнення у навчанні. Моє все, – лаконічно підписала кадр Тіна.
У коментарях шанувальники співачки оцінили фото Веніаміна і закидали його компліментами.
Дехто зазначив, що хлопчик дуже схожий на свого покійного батька – Євгена Огіра. Він помер у 2013 році від раку шлунка.
- Який гарний, охайний молодий чоловік. Нехай буде здоровим і щасливим!,
- Супер, гарний хлопчик.
- Ще трохи і в президенти.
- Успіхів у навчанні вашому синочку.
- Копія батька!
- Дуже схожий на батька! Красавчик! – пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що син Тіни Кароль навчається в одній з найпрестижніших шкіл Великої Британії – Repton Preparatory School.
Навчальний заклад розташований в селищі Формарк, графстві Дербішир. Тіна Кароль платить за освіту сина близько 1 млн грн за рік.
Крім навчання, Веніамін грає на фортепіано і барабанах, а також захоплюється фехтуванням та регбі.
Нещодавно Тіна Кароль поділилася фото Веніаміна у національному вбранні. Вона оприлюднила колаж із фото, на яких зображений її син з іншими дітьми.
Хлопчик позував на камеру в Англії в українській вишиванці, шароварах і червоних черевиках. Тіна Кароль зазначила, що пишається своїм сином.
Фото: Антон Кулаковський