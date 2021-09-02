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Каріна Зуєва |

Невдала ідея: Дашу Квіткову розкритикували за танці з півторамісячним сином

Даша Квіткова

Дружину українського телеведучого Микити Добриніна і блогера Дашу Квіткову розкритикували за відео з сином.

Даша опублікувала сімейний ролик, в якому вона з чоловіком і півторамісячним сином Левом танцюють. Микита тримає малюка на руках.

Не всіх підписників розчулило відео, деякі зазначили, що Добринін неправильно тримає дитину, та й узагалі – їй ще зарано бути в такому положенні.

  • Чи не зарано в місяць так тримати малюка? Хребет ще слабкий.
  • Таке відчуття, що ви дуже втомлені, змучені, але змушуєте себе знімати та викладати відео, оскільки потрібно це робити та не пропадати далеко від підписників. Після цього відео стало шкода вас.
  • Не можна дитину так швидко садити.
  • Зарано ще малюка так тримати.
  • Тримати – нормально, але трясти так дитиною в півтора місяці – не дуже вдала ідея. Але батьками стають і вчаться поступово. Всім властиво помилятися.
  • Дашенько, надто зарано так тримати малюка, – пишуть користувачі мережі.

Сама Квіткова відповіла, що в них є свій лікар, тому поради підписників їй непотрібні.

Нагадаємо, що Даша Квіткова народила первістка 13 липня. Хлопчик з’явився на світ о 9.51 з вагою 3,7 кілограмів і зростом 56 сантиметрів.

Згодом Квіткова розповіла, як пройшли її пологи. У своєму Instagram блогер опублікувала хронологію подій того дня.

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Фото: Даша Квіткова

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