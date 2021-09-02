Дружину українського телеведучого Микити Добриніна і блогера Дашу Квіткову розкритикували за відео з сином.

Даша опублікувала сімейний ролик, в якому вона з чоловіком і півторамісячним сином Левом танцюють. Микита тримає малюка на руках.

Не всіх підписників розчулило відео, деякі зазначили, що Добринін неправильно тримає дитину, та й узагалі – їй ще зарано бути в такому положенні.

Чи не зарано в місяць так тримати малюка? Хребет ще слабкий.

Таке відчуття, що ви дуже втомлені, змучені, але змушуєте себе знімати та викладати відео, оскільки потрібно це робити та не пропадати далеко від підписників. Після цього відео стало шкода вас.

Не можна дитину так швидко садити.

Зарано ще малюка так тримати.

Тримати – нормально, але трясти так дитиною в півтора місяці – не дуже вдала ідея. Але батьками стають і вчаться поступово. Всім властиво помилятися.

Дашенько, надто зарано так тримати малюка, – пишуть користувачі мережі.

Сама Квіткова відповіла, що в них є свій лікар, тому поради підписників їй непотрібні.

Нагадаємо, що Даша Квіткова народила первістка 13 липня. Хлопчик з’явився на світ о 9.51 з вагою 3,7 кілограмів і зростом 56 сантиметрів.

Згодом Квіткова розповіла, як пройшли її пологи. У своєму Instagram блогер опублікувала хронологію подій того дня.

Фото: Даша Квіткова