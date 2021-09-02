Дружину українського телеведучого Микити Добриніна і блогера Дашу Квіткову розкритикували за відео з сином.
Даша опублікувала сімейний ролик, в якому вона з чоловіком і півторамісячним сином Левом танцюють. Микита тримає малюка на руках.
Не всіх підписників розчулило відео, деякі зазначили, що Добринін неправильно тримає дитину, та й узагалі – їй ще зарано бути в такому положенні.
- Чи не зарано в місяць так тримати малюка? Хребет ще слабкий.
- Таке відчуття, що ви дуже втомлені, змучені, але змушуєте себе знімати та викладати відео, оскільки потрібно це робити та не пропадати далеко від підписників. Після цього відео стало шкода вас.
- Не можна дитину так швидко садити.
- Зарано ще малюка так тримати.
- Тримати – нормально, але трясти так дитиною в півтора місяці – не дуже вдала ідея. Але батьками стають і вчаться поступово. Всім властиво помилятися.
- Дашенько, надто зарано так тримати малюка, – пишуть користувачі мережі.
Сама Квіткова відповіла, що в них є свій лікар, тому поради підписників їй непотрібні.
Нагадаємо, що Даша Квіткова народила первістка 13 липня. Хлопчик з’явився на світ о 9.51 з вагою 3,7 кілограмів і зростом 56 сантиметрів.
Згодом Квіткова розповіла, як пройшли її пологи. У своєму Instagram блогер опублікувала хронологію подій того дня.
Фото: Даша Квіткова