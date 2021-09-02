Помер знаменитий грецький композитор Мікіс Теодоракіс. Йому було 96 років.

Композитор помер в Афінах після тривалої хвороби. У зв’язку з цим в Греції оголошено триденну жалобу.

Мікіс Теодоракіс написав мелодію до танцю сиртакі, яка прозвучала в фільмі Грек Зорба 1964 року.

Композитор народився 29 липня 1925 року на грецькому острові Хіос. Уже в дитинстві він почав складати мелодії, а в 17 років організував хор.

Крім того, він був активним політичним і громадським діячем. Під час Другої світової війни Мікіс брав участь у Русі Опору.

У 1950-му році закінчив Афінську консерваторію, а в 1959-му – Паризьку. У тому ж році повернувся на батьківщину, де організував оркестр і музичне товариство. Паралельно з цим займався політичною діяльністю і був депутатом парламенту від Єдиної лівої демократичної партії.

У 1967-му році музику Теодоракіса заборонили, а самого композитора відправили до в’язниці, де він провів п’ять місяців.

Усе своє життя він боровся за загальнолюдські цінності та за демократію в Греції. Також він є автором національного гімну Палестинської Автономії.