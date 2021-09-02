Заслужена артистка України Анастасія Приходько зізналася, що вже два роки не спілкується зі своєю мамою та рідним братом.

Співачка зізналася, що поки не готова озвучити причину конфлікту, але зазначила, що тема болюча та вона вперше говорить про неї.

– Цю історію я ще нікому не розповідала та поки не готова говорити, оскільки рана свіжа. Коли це відбувається з близькими людьми і коли вони таке роблять, то зазвичай дуже боляче. Але мені вистачило розуміння, в першу чергу досвіду, щоб просто перестати спілкуватися зі своєю родиною. Я так скажу, що зрада – це великий біль, – сказала Анастасія.

Виконавиця зізналася, що її мама не бачила навіть її синів – 6-річного Гордія та 5-місячного Луку.

– Луку вона не бачила, та й Гордія, якщо порахувати, то за весь період – максимум разів зо п’ять. Напевно, дуже зайнята людина, – сказала Приходько.

Артистка зізналася, що з рідним братом у неї завжди були складні стосунки.

– Так, у нього є сім’я. Він живе з мамою, дружиною та дитиною, – сказала Анастасія.

Наприкінці серпня Анастасія Приходько вперше показала обличчя свого молодшого сина Луки. Тоді хлопчикові виповнилося п’ять місяців.

Нагадаємо, що Анастасія Приходько народила третю дитину 25 березня 2021 року. Однак про вагітність артистки громадськість дізналася вже після того, як хлопчик з’явився на світ.

Також у співачки є старша донька Нанна від першого шлюбу та син Гордій.

Джерело: Зірковий шлях

Фото: Анастасія Приходько