Канадський співак The Weeknd відмовився від номінації на музичній премії Греммі 2022.

Попри те, що його трек Save Your Tears став дуже популярним і лідирував у світових топ-чартах, артист все одно не зможе забрати статуетку.

Причиною стало те, що у 2020 році Американська академія звукозапису не номінувала The Weekend у жодній з категорій.

Організатори премії проігнорували хіт співака Blinding Lights, який досяг першого місця в чартах більше 30-ти країн і, який був у рейтингу Billboard Hot 100 протягом всього року.

Після цього The Weeknd оголосив бойкот Греммі через упередженість її організаторів. Артист наголосив на корумпованості церемонії та сказав, що більше не виступатиме на заході.

За даними іноземних ЗМІ причиною конфлікту стало ще й те, що організаторів Греммі не влаштувало рішення артиста виступити не на церемонії нагородження, а в перерві Супербоула.

Інсайдери стверджують, що саме через це співака позбавили всіх номінацій.

Зараз The Weeknd працює над новим п’ятим альбомом, назву якого поки тримає у таємниці. Нещодавно артист презентував кліп на пісню Take My Breath.

Головною ідеєю відео є попередження про епілепсію. Режисером ролику виступив Майкл Лембек.

Джерело: Hits Daily Double