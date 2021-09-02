Онука української співачки Софії Ротару показала, як вони з сім’єю проводять час в Італії.

19-річна Софія поділилася знімком, на якому зображена разом зі своєю зірковою бабусею, мамою Світланою і татом Русланом.

74-річна Ротару позує сидячи на сходинках, на ній довга чорна сукня-вишиванка. Образ артистка завершила сонцезахисними окулярами. Поруч біля виконавиці сидить її невістка та стоїть син. Також у кадр потрапила фігура Папи Римського.

– Сім’я, – лаконічно підписала фото Софія.

Знімок зроблений в старовинному місті П’єтразанта, яке розташоване на узбережжі північної Тоскани в Італії.

Користувачі мережі захопилися сімейним кадром, залишивши чимало позитивних коментарів.

Найулюбленіша Софія Михайлівна.

Найголовніше в житті – родина. Любіть і бережіть один одного. Будьте щасливі!

Захоплення, милування. Всіх люблю. Красиві, гідні.

Чудова сім’я, – пишуть підписники.

Раніше ми писали, що Софія Ротару проїхалася на велосипеді. Син виконавиці, музичний продюсер Руслан поділився кадром із сімейної прогулянки.

У кадрі артистка з’явилася на триколісному жіночому велосипеді з кошиком. Шанувальники співачки прийшли в захват від того, як активно вона проводить свій вільний час.

Читайте Софію Ротару нагородили премією Національна легенда України

Фото: Софія Ротару