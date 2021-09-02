Українська співачка Оля Полякова прокоментувала свої стосунки з виконавцем Валерієм Меладзе, після того як в одному з інтерв’ю він назвав її “фріком”.

За словами співачки, Меладзе особисто перед нею не вибачився, однак вона чула, що він шкодує про сказане.

– Знаєте, я чула, що він шкодує про те, що сказав. Він сказав одному з телевізійних продюсерів, що шкодує, але сам мені не зателефонував. Я думаю, що з часом ми помиримося. Але ми і не сварилися, розумієте? – сказала Полякова.

Артистка наголосила, що вона за те, щоб люди одне одного не знецінювали.

– Іноді й артисти, і великі артисти, і взагалі люди знецінюють одне одного, щоб якось піднестися. Однак не можна давати себе в образу. Дівчата, я завжди кажу, що не потрібно мовчати, відразу бийте в обличчя, як сказала б моя донька Аліса, – наголосила Оля.

На початку липня в інтерв’ю Ксенії Собчак Валерій Меладзе назвав Олю Полякову “фріком”, крім того, він порівняв артистку з Сергієм Звєрєвим.

У свою чергу Полякова записала відеовідповідь Меладзе, в якій жорстко відреагувала на коментарі в її бік. Артистка поставила низку відвертих запитань, адресованих братам Меладзе. Серед них – чому артисти, встигаючи працювати як на російському, так і на українському ринку, відмовляються афішувати свою позицію щодо війни на сході України та анексії Кримського півострова.

Фото: Оля Полякова

Джерело: Зірковий шлях