З американської співачки Брітні Спірс зняли всі звинувачення у справі про побиття хатньої робітниці.

Прокуратура відмовилася порушувати кримінальну справу проти артистки через недостатню кількість доказів. Про це заявив адвокат зірки Метью Розенгарт.

– За словами прокурора, інцидент був вкрай незначним, не було жодних ударів і, очевидно, жодних травм у хатньої робітниці зірки. Як я вже заявляв раніше, це було не чим іншим, як роздутою сенсацією для бульварних газет. Ми тішимося, що окружний прокурор вчинив правильно, – прокоментував адвокат.

Також адвокат хоче, щоб у майбутньому ЗМІ з більшою повагою ставилися до Брітні Спірс.

Нагадаємо, 16 серпня хатня робітниця зірки заявила, що у них відбулася сварка. За словами жінки, Брітні нібито вибила телефон у неї з рук, а потім вдарила.

Хатня робітниця написала заяву в поліцію, вказавши на пошкодження захисної плівки телефону.

Згодом адвокат співачки Метью Розенгарт спростував всі звинувачення і звинуватив пресу в роздуванні скандалу. Сама співачка ситуацію не коментувала.

Нещодавно батько Брітні Спірс заявив про серйозні психічні розлади доньки. Джеймі Спірс зауважив, що боротьба виконавиці з залежностями та психічними хворобами набагато серйозніша, аніж всі думають.

Він заперечує, що був причетний до вживання заборонених препаратів Брітні і вважає, що заслуговує похвали за свою роботу опікуном.

На початку серпня Джеймс Спірс відмовився від опікунства над своєю донькою та ролі розпорядника її майном. Зірка перебувала під опікою батька з 2008 року.