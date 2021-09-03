Український актор та комік Юрій Ткач віддав свою дочку Лізу до приватної школи у Києві. За навчання у першому класі зірковий татусь платитиме 16 тис. грн щомісяця.

Тобто рік навчання коштуватиме батькам Лізи 144 тис. грн.

Дружина актора Вікторія пояснила, що у державній школі через великий потік дітей страждає якість навчання.

– Кількість дітей перевищує можливості наших державних шкіл. Коли в класі 30-40 учнів – дуже складно донести кожній дитині інформацію, яку вивчають з цього предмету, – сказала Вікторія.

Натомість у першому класі Лізи лише 16 учнів. Вікторія Ткач додала, що у навчальному закладі гарне харчування та цілодобова охорона.

– Вони закуповують усі товари, які потрібні для навчання – ручки, зошити. Ми приходимо у школу з формою і рюкзаком. Там чудове харчування, охорона 24/7, – сказала Вікторія.

Також у школі немає суворої вимоги – носити шкільну форму, оскільки дітям дають свободу самовираження в одязі.

– Суворої шкільної форми у нас немає. Як сказав нам директор, це їхня свобода вибору, вони можуть ходити так, як їм буде комфортно й зручно, – зазначила дружина Юрія Ткача.

Сама Ліза з нетерпінням чекала на початок навчального року, уроки фізкультури та знайомство з однокласниками.

До речі, сусідкою дівчинки за партою стала Серафима – молодша донька коміка Євгена Кошового.

Фото: Юрій Ткач

Джерело: Зірковий шлях