Американська акторка Крістен Стюарт з’явилася на 78-му Венеційському міжнародному кінофестивалі у піжамі від бренду Channel.

Для дефіле червоною доріжкою зірка обрала атласний костюм світло-бірюзового кольору з мереживом та чорним бантом попереду.

Свій образ Крістен доповнила намистом на шиї та білими туфлями-човниками.

На Венеційському кінофестивалі акторка з’явилася з режисером Паблом Ларрейном.

Вони разом представляють фільм Спенсер: Таємниця принцеси Діани, де Крістен Стюарт виконала головну роль.

Сюжет фільму розгортається у 1991 році під час різдвяних канікул принцеси Діани.

Вона разом з королівською родиною проводить їх у Сандрінгемскому палаці, який розташований у Норфолку.

Там Діана вирішує, що настав час змінити своє життя і розірвати шлюб із принцом Чарльзом, у якого був роман з герцогинею Каміллою Паркер-Боулз.

Очікується, що в Україні фільм Спенсер вийде у прокат у листопаді 2021 року.

Нагадаємо, що Венеційський кінофестиваль 2021 проходить у традиційному форматі на острові Лідо. Захід триватиме до 11 вересня.

Основний склад журі Венеційського кінофестивалю очолив режисер Пон Чжун Хо, володар премії Оскар за фільм Паразити.

Україну на фестивалі представлять відразу три фільми: Відблиск (реж. Валентин Васянович), Носоріг (реж. Олег Сенцов) та Цензорка (реж. Петер Керекеш).