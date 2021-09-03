Українська реп-виконавиця Alyona Alyona зізналася, що мріє про весілля в Лас Вегасі, а також хоче зайнятися любов’ю в космосі.

Зірка оприлюднила свій список бажань, однак заздалегідь попросила не дивуватися йому.

– Не бійтеся своїх бажань. Часто за нав’язаною оточенням думкою ми втрачаємо себе та свої хочу. З дитинства нам кажуть: це погано, то не можна, за це покарають, цього не роби, подумай, що скажуть люди. Саме зараз час випустити назовні свої бажання, – написала Alyona Alyona в Instagram.

Перше бажання в списку реп-виконавиці – весілля в Лас Вегасі. Артистка зазначила, що не хоче мільйона гостей та традиційного застілля, а просто вчотирьох підкорити на кабріолеті яскраве місто.

Alyona Alyona зізналася, що хоче стрибати на ліжку доти, поки воно не зламається, оскільки це бажання завжди було під забороною.

Також зірка мріє про спільну пісню з американським репером Емінемом, обійнятися з пандою та купити кави, не виходячи з рожевого кабріолета.

Є в списку зірки й інтимне бажання – зайнятися коханням у невагомості.

– Хочеться відчути, як це, – зазначила Alyona Alyona.

Зірка наголосила, що важливо не переплутати, де бажання, а де демони.

Наприкінці червня Alyona Alyona розповіла, що переїжджає жити до хлопця, однак особистість його так і не розкрила. Пізніше в ЗМІ з’явилася інформація, що виконавиця зустрічається з репером початківцем і блогером на ім’я Денис, який знімає провокаційні ролики в Instagram під псевдонімом YOXDEN.

Також раніше співачка говорила, що її молодий чоловік – блогер.

Фото: Alyona Alyona