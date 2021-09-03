Переможниця романтичного реаліті Холостяк 5 Марина Кіщук вийшла заміж.

Обранцем дівчини став програміст Олег Івонін.

На особистій сторінці в Instagram Марина поділилася відео з весілля, яке відбулося в Одесі.

Для святкування важливої події наречена обрала білосніжну сукню з пишною спідницею, довгою фатою та декольте від українського дизайнера Оксани Мухи.

Свій образ Марина доповнила ніжним кольє, сережками та елегантною зачіскою.

– Господи, це був найчарівніший день мого життя. Я так вдячна всім, хто став частиною мого щастя, – написала Марина.

Молодята відсвяткували своє весілля у розкішному ресторані, який був прикрашений у біло-блакитних кольорах.

А в коханні один одному вони зізналися біля святкової арки, яка стояла на тлі моря.

Марина та Олег познайомилися півроку тому в компанії спільних друзів на острові Балі. Пропозицію своїй коханій Олег зробив наприкінці червня в одному з ресторанів у Дубаї.

Нагадаємо, що Марина Кіщук перемогла у романтичному реаліті Холостяк 5, де головним героєм був футболіст Сергій Мельник.

Після фіналу шоу пара зустрічалася півроку, але потім вони розійшлися через стосунки на відстані.

На той момент Мельник жив у Білорусі, де грав за місцевий футбольний клуб, а Марина залишилася в Україні.

Фото: Марина Кіщук