Танцівник із балету Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко, якого жорстоко побили, розповів про свій стан і звернувся до хейтерів.

Хлопець опублікував відео, в якому показав себе на 17-й день після коми. Він не просто стоїть на ногах, а й виступає на Ukrainian Fashion Week 2021.

– Сьогодні 17-й день після того, як я прокинувся. І я вже не просто стою на ногах, а ходжу на показі нашого українського дизайнера в рамках UFW, – написав Гончаренко в Instagram.

Євген наголосив, що він сильніший, ніж могли собі уявити його хейтери.

– Звичайно ж, завдяки такій величезній підтримці людей, друзів, близьких і мого ком’юніті, – сказав він.

Також Гончаренко зазначив, що попереду ще багато місяців реабілітації, але все неодмінно буде добре.

– Далі – більше, далі – краще, – підсумував танцюрист.

Нагадаємо, 1 серпня танцюриста Наді Дорофєєвої жорстоко побив співробітник УДО. Хлопцеві зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому.

16 серпня Євген Гончаренко вийшов із коми, згодом його перевели з реанімації в звичайну палату.

Танцюрист зізнався, що сильно втратив у вазі за час лікування. На відновлення витрачалося багато енергії, тож він скинув 13 кг.

Фото: Євген Гончаренко