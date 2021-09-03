Український підприємець та громадський діяч Вікторія Тігіпко розповіла про стан українського кінематографу, а також зізналася, як заробила свій перший мільйон.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV вона відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко.

Вікторія знає п’ять мов, а сильними якостями свого характеру вважає впевненість, впертість і результативність.

Стан українського кіно Тігіпко оцінює у шість балів з десяти.

Вікторія вже 12 років є президентом Одеського міжнародного кінофестивалю, тому з впевненістю сказала, що за цей час український кінематограф дуже змінився.

– Український кінематограф став крутим. Кожного року все більше класних картин. Пишаюся тим, що ми змінили фокус на українське кіно, – додала вона.

Цьогоріч організація ОМКФ обійшлася у 40 млн грн, з яких 20% – це державні кошти.

На фестивалі Вікторію найбільше приголомшив фільм Стоп Земля, режисером якого є Катерина Горностай.

Вона впевнена, що вже за кілька років українське кіно зможе отримати премію Оскар.

Тігіпко зізналася, що відчула себе заможною у 25 років, а свій перший мільйон заробила – плідно працюючи зранку до ночі.

– Я працювала зранку до ночі з інфраструктурними крутими об’єктами. Представляла в Україні серйозні світові бренди, – зауважила Вікторія.

Вікторія їздить на Audi Q8, а також колекціонує витвори сучасного мистецтва. Найвагомішою картиною у її колекції є робота Олександра Ройтбурда, яка коштувала кілька десятків тисяч доларів.

За словами Тігіпко, найбільшу суму грошей у своєму житті вона витратила на стартапи – 75 млн грн.

В Україні вона хотіла б вплинути на систему навчання і систему захисту здоров’я.

Фото: Вікторія Тігіпко